Therese Johaug gikk i mål til suveren seier på 10 kilometer fri i Lenzerheide, Sveits.

– Det var veldig moro. Jeg ble veldig overrasket fordi jeg hadde forestilt meg at det skulle bli spurtoppgjør. Slik løypen er og fellestart er fellesstart, men jeg hadde en veldig god dag i dag. Jeg tror jeg gikk veldig smart på førsterunden og hadde bestemt meg for å ikke åpne med alt jeg hadde, slik at jeg skulle ha et ekstra gir på den andre runden. Det lykkes jeg veldig godt med og skaffet meg ei luke, og med veldig gode ski så kommer man langt, sier en smørblid Therese Johaug til TV 2.

Johaug rykket ifra etter fire kilometer og skaffet seg en luke på åtte sekunder til blant andre Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

– Hvert sekund teller er det Therese Johaug signaliserer her i Lenzerheide, kommenterte Marius Skjelbæk.

Derfra og inn økte 31-åringen ledelsen og gikk over målstreken i ensom majestet, tolv sekunder foran Heidi Weng, Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg.

Dermed seiret Therese Johaug i comebacket sitt i Tour de Ski, fire år etter hun sist deltok i rennet.

– Det er rett og slett klasseforskjell på Therese Johaug og resten av feltet, utbrøt TV 2-kommentatoren.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fire i hennes første renn for sesongen. 29-åringen har hatt startnekt tidligere denne sesongen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem, 24 sekunder bak Johaug. Dermed var det fire nordmenn blant de fem beste i Lenzerheide.

Saken oppdateres!