I herrenes cupfinale møtes Haslum og Elverum, og den kjente rivaliseringen mellom de to lagene går langt bak i tid.

– Vi er to lag som har gjort det godt over tid, som har skapt en rivalisering. Noen vil si at det har roet seg litt ned, men for meg er det fortsatt sånn, sier Haslums storspiller Sander Øverjordet.

– Det er jo et spesielt oppgjør

I 2016 møttes de to lagene i cupfinalen, og da kom Bærumslaget seirende ut. De møtes også i Rema 1000-ligaen, men Sander Øverjordet mener at cupfinalen byr på den største heksegryta.

– Det er jo et spesielt oppgjør, for oss og for dem. Jeg mener at det fortsatt er like stort og spesielt når det er en cupfinale som lever sitt eget liv. Det gir oss en ekstra boost.

Bakspilleren tror cupfinalen kan by på mye temperatur og mange dueller utpå parketten.

– Så er det litt sånn at kampene lever sitt eget liv, spesielt cupfinaler. Så det er litt vanskelig å spå hvordan det ender. Jeg tror at hvis vi spiller bra, så har vi alle muligheter til å vinne. Hvis de (Elverum) spiller bra, så er det motsatt. Det er en helt åpen kamp.

Ønsker seg tilbake i fremtiden

Øverjordet har storspilt i Rema 1000-ligaen for Haslum i første halvdel av sesongen, og han ble nylig tatt ut i Christian Berges EM-tropp. Han er forberedt på at Elverum-forsvaret kommer til å prøve å stoppe han.

– Det kommer sikkert til å bli tøft, og de kommer sikkert til å prøve å komme inni hodet på meg også. Så det gjelder å holde hodet kaldt og gjøre det man kan. Jeg forventer smeller, men det er jeg klar for.

Det ble også kjent denne høsten at Haslum-spilleren går til danske Mors-Thy etter sesongen. Det betyr at årets cupfinale blir hans siste i Haslum-drakten. Enn så lenge.

– Jeg har egentlig ikke tenkt noe på det, men det er jo det. Jeg håper ikke det blir det og jeg ønsker å kanskje komme tilbake en dag i fremtiden. Jeg skal gjøre det beste ut av det hvertfall og håper vi vinner.