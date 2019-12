Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS Nord-Norge) mottok et Mayday fra et fiskefartøy nordøst av Honningsvåg klokken 11. Melding gikk på at fartøyet var i ferd med å synke, og at mannskapet på 12 gikk om bord gikk i redningsflåter.

Fiskefartøyet hadde fått kraftig slagside og det ble observert to flåter i vannet.

Det er ikke utenkelig at båten går under, sa pressevakten i HRS Nord-Norge rett etter hendelsen.

– Det er en vindstyrke på 20 sekundmeter i området og ganske røft vær. Når 12 mann må forlate båten under sånne forhold, så kan man kalle det dramatisk, sier pressevakt Jan Eskil Severinsen.

#Redningsskøyta RS Odin går ut i Barentshavet nord av Hammerfest på mayday fra fiskefartøy. Koordineres av #HRS Nord-Norge — redningsselskapet (@NSSR) December 28, 2019

12 reddet opp

Alle tilgjengelige redningsressurser ble sendt til området.

Sea King ankom stedet i 12-tiden og begynt å heise folk opp fra flåtene.

Knappe halvtimen etter hadde Sea King heist hele mannskapet om bord i helikopteret, og disse flys nå til Honningsvåg hvor det kommunale mottaksapparatet står klart for å ta imot.

Flere fartøy og et Bristowe helikopter fra Hammerfest var blant de som rykket.

Ikke meldt om skadde

HRS har foreløpig ikke mottat melding om at noen skal være skadd.

– Det vi vet så langt er at mannskapet skal ha kommet seg av båten i ordna former, men situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Det har så langt ikke kommet inn meldinger om personskade, men vi har heller ikke løpende kontakt med alle på stedet, sa Severinsen.

Rederi og eier ble varslet om den pågående redningsaksjonen. De skulle igjen prøve å komme i kontakt med pårørende.

HRS Nord-Norge meldte først at det var 13 personer om bord. Dette ble senere korrigert til 12.