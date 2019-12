Tirsdag ettermiddag denne uken rykket nødetatene ut til det britiske turisthotellet Club La Costa World ved Fuengirola på Costa del Sol.

En ni år gammel jente hadde problemer i hotellets basseng, og jentas far forsøkte å redde henne. Da han også fikk problemer hoppet den 16 år gamle sønnen i bassenget. Alle tre omkom og den midlertidige obduksjonsrapporten bekreftet at familiemedlemmene døde av drukning.

Årsaken til dødsfallene ble først omtalt som et mysterium, og politiet startet opp en etterforskning.

Fredag konkluderte spansk politi med at drukningsulykken skyldtes at familiemedlemmene ikke kunne svømme. Dette tilbakevises derimot av familiens mamma.

– Ikke svømmedyktige

Spansk politi har identifisert de omkomne som Gabriel Diya (52), hans datter Comfort Diya (9) og hans sønn Praise-Emmanuel Diya (16).

Ifølge en pressemelding fra den spanske Guardia Civil skal ingen av familiemedlemmene ha vært svømmedyktige, melder The New York Times.

I pressemeldingen står det at familiens tre barn badet på den grunne siden av bassenget mens foreldrene lå å solte seg i 13.30-tiden tirsdag.

Den ni år gamle datteren skal deretter ha bevegd seg over i den dype enden av bassenget og mistet fotfeste. Broren og faren prøvde deretter å komme jenta til utsetning, men havnet selv i trøbbel ettersom ingen av de kunne svømme, står det i politiets pressemelding.

– Feil med bassenget

Konen til Gabriel Diya, Olubunmi, uttalte derimot fredag at alle tre kunne svømme.

Hun sa i tillegg at barna hadde benyttet seg av trappene da de gikk i bassenget, «men at de følte at de ble dratt mot midten, hvor det var dypere, og at de ropte på hjelp da de ikke klarte å komme seg ut».

– Jeg tror at noe må ha vært galt med bassenget som gjorde det vanskelig for de å svømme. Da hjelpen kom var alle tre allerede under vann, har hun forklart ifølge The New York Times.

Ifølge Olubunmi Diya etterforskes hendelsen fortsatt.

– Oppfyller alle krav

Politiets hovedteori var først at hotellets basseng hadde et feilaktig pumpeanlegg som forårsaket ulykken.

Etter politiets undersøkelser onsdag, kunne de derimot konkludere med at bassenget oppfylte alle kravene. Det ble også tatt prøver av vannet, men også disse holdt standard.

Hotellets ledelse har tidligere uttalt at de tar hånd om de resterende familiemedlemmene.

– Politiet har gjort en full undersøkelse, og har ikke funnet noen feil ved bassenget eller våre prosedyrer. Derfor prioriterer vi nå støtte og omsorg til de resterende familiemedlemmene, uttalte hotellet.

Bassenget er åpnet igjen.