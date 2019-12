28. desember er nemlig «spansktalende lands aprilsnarr-dag», som også går under navnet Day of the Holy Innocents.

Real Socidad skriver på sine sider at Martin Ødegaard lånes ut til Manchester City ut sesongen. Noe som altså ikke stemmer.

Martin Ødegaard spiller fremdeles for Real Sociedad på lån fra Real Madrid.

Drammenseren har spilt glitrende fotball for La Real denne sesongen. 21-åringen står med fire mål og fem målgivende pasninger på 16 kamper i La Liga.

Ødegaard er for tiden på juleferie i hjembyen Drammen og har delt dette på sosiale medier. 21-åringen er altså ikke i Manchester for å signere lånekontrakt.

Både norske og utenlandske aviser klarte ikke å se forbi spøken og publiserte «nyheten».

Real Sociedads neste kamp er 5. januar mot Villarreal. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium kl. 14.00.