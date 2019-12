Ulykken skjedde 12. desember da drosjesjåføren stanset bilen sin ved Ranheim fabrikker i Trondheim og gikk ut etter at han punkterte. Da ble sjåføren påkjørt av en annen bil som kom kjørende i samme retning. Mannen døde av skadene.

Fredag opplyste politiet at de har siktet sjåføren av den andre bilen etter ulykken, skriver Adresseavisen.

– Vedkommende er siktet for uaktsom forvoldelse av død, sier jourhavende politijurist Hanne Sivertsen Berg ved Trøndelag politidistrikt.

Politiadvokat Jannicke Olsen forteller at den siktede nekter straffskyld. Politiadvokaten sier sjåføren erkjenner å ha kjørt på taxisjåføren, men at vedkommende nekter straffskyld for å ha opptrådt uaktsomt.

På avisas spørsmål bekrefter hun at drosjesjåføren ikke hadde satt ut varseltrekant da påkjørselen skjedde.

