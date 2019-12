Allerede i statsbudsjettet i høst varslet regjeringen at prisene på pass ville bli hevet, men uten å stadfeste hva den nye prisen ville bli. Dyrere saksbehandling etter kritikk fra Riksrevisjonen var blant årsakene, i tillegg til utvikling av sikre tekniske løsninger for pass og det nye nasjonale ID-kortet som er varslet innført fra neste år.

Den 20. desember ble derimot passloven endret og de gamle beløpene på 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn under 16 år ble hevet til henholdsvis 570 og 342 kroner.

– 18. desember besluttet Stortinget å endre passloven og øke gebyrene på pass. Den beskjeden gikk ut til politidistriktene rett etterpå, sier avsnittsleder Marit Johanne By ved spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

Politiet i Trøndelag informerte om endringen i passgebyr på sine Facebook-grupper fredag ettermiddag. Andre steder i landet er informasjonen imidlertid ikke lagt ut.

Gebyrene på pass har stått stille siden 2008. Da var de satt kraftig ned etter at det tidligere hadde kostet 990 kroner for voksne og 430 kroner for barn å få pass. I 2007 ble først prisene på barns pass redusert til 270 kroner midt på sommeren. I desember samme år fulgte myndighetene opp med å mer enn halvere gebyret på pass for voksne. Året etter ble satsene justert noe til det som fram til nå har vært dagens priser.

(©NTB)