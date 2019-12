– Jeg hoppet i taket da Skiforbundet ringte torsdag ettermiddag!

Ett døgn etterpå var 23-åringen fra Hommelvik i Trøndelag på plass i Lenzerheide og klar for å representere Norge i Tour de Ski.

– Dette her er stort for meg. Jeg har jo kun gått verdenscup i Norge på nasjonal kvote. Men her får jeg jo mange renn - i utlandet for Norge - til å vise hva jeg er god for.

– Hva er det beste resultatet du fikk i verdenscup på hjemmebane?

– Det var ikke all verden, nei. Det ble såvidt jeg husker 52.- og 54. plass! Ikke mye å slå i bordet med - og den personlige rekorden skal iallfall ryke under Touren.

– Ja, hva mener du at du kan klare her i Tour de Ski?

– Tja, si det. Jeg har jo gått bra i sesongstarten - og det har jo resultert i at jeg er her nå. Så jeg har lyst til å kjempe om de øverste plassene. Når du blir uttatt for Norge til Tour de Ski så har du noe her å gjøre, tenker jeg. Jeg håper å kjempe i toppen.

Og Jan Thomas Jenssen har imponert i skandinavisk cup denne sesongen: Det begynte med seier på Gålå på 15 km fri og fortsatte med ny triumf i Finland rett før jul. Da vant han 15 km fri og ble nummer fire på 30 km klassisk i Vuokatti.

– Øvelsene i Tour de Ski, hvordan passer de deg?

– Jeg har satset mye på skøyting i det siste og løpene her skulle passe meg som hånd i hanske. Også har jeg nok kanskje min styrke i fellesstarter.

– Et råskinn i feltet altså?

– Njaa, jeg kan vel «miste hodet» noen ganger, men jeg liker meg best i fellestarter, så Touren er i utgangspunktet noe som skulle passe meg veldig bra.

Mens andre Tour de Ski-løperne har vært i Mellom-Europa for å akklimatisere seg for løp i høyden så blir det for Jensen rett-på-start-akklimatisering.

– Det er ikke noe særlig høyere her enn på Sognefjellet, og der har jeg vært mange ganger så det ser jeg ikke på som noe problem, sier han.

– Alt skjedde jo fort, her ble det ikke tid hverken til å glede eller grue seg, her er det rett i «krigen», legger han til.

Sykdomsforfall fra Sindre Bjørnestad Skar åpnet for Jenssen.

– Planen min er å gjøre langrenn til et levebrød, det har vel vært en drøm og et mål helt siden jeg var ganske så liten. Nå om dagen får jeg det å gå rundt økonomisk takket være lokale sponsorer og skiklubben min. Jeg setter stor pris på støtten fra lokalmiljøet mitt, sier han til TV 2.

– Og nå kan det være duket for et lite internasjonalt gjennombrudd for unge Jenssen fra Hommelvik?

– Jeg håper på det, ja!

Tour de Ski på TV 2 i dag:

Kl. 12:30: 10 kilometer kvinner, fellesstart, skøyting.

Kl. 14:10 15 kilometer menn, fellesstart, skøyting.