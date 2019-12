Seks funnet døde etter helikopterstyrt på Hawaii

LETEAKSJON: Den amerikanske kystvakten tok del i leteaksjonen fredag etter at et helikopter styrtet i nærheten av øyen Kauai på Hawaii. Foto: Lt. J.g. Daniel Winter / AP

Seks personer er fredag funnet døde etter at et helikopter styrtet i et fjellområde på Hawaii. Helikopteret var av samme type som styrtet i Alta i august.