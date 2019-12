Redningsskøyta i Arendal har alene tatt med seg seks tonn planker til land, ifølge NRK.

Hvor de kommer fra er usikkert, men Kystverket tror de har falt over bord fra et skip mellom Skagerrak og svenskekysten.

Plankene ble først omtalt av Agderposten.

– Det kan være til fare for skipstrafikken, sier Harald Andreassen, regiondirektør i Kystverket Sørøst til NRK.

Ingen skip har meldt fra om at de har mistet last i området de siste dagene.

Sørlendinger har sikret seg byggematerialer.

– Det er materialer for mangfoldige hundre tusen. Noen har ment at det er last på nærmere 800 tonn. Jeg skal bygge garasje, så for min del passer det greit, sier Jostein Vold, som er en av dem som har bidratt i opprydningsarbeidet.

