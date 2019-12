Det bekrefter AC Milan på sine nettsider.

De har kommet til enighet med svensken om en halvtårskontrakt med mulighet for forlengelse én sesong til.

– Jeg kommer tilbake til en klubb jeg har stor respekt for. Og til byen Milano, som jeg elsker. Jeg skal kjempe sammen med lagkameratene mine for å snu sesongen. Jeg skal gi alt for å få det til å skje, sier superstjernen til klubbens nettsider.

AC Milan opplyser at den medisinske testen gjenstår. Den skal Zlatan ta 2. januar, for så å delta på sin første treningsøkt med sine nye lagkamerater.

Zlatans kontrakt med LA Galaxy går ut 1. januar. Den svenske superstjernen går dermed gratis til den gamle storheten. Svensken spilte i AC Milan fra 2010 til 2012. Da scoret han 56 mål på 85 kamper.

Han sluttet seg til LA Galaxy i 2018, og har storspilt i MLS. I hans siste sesong scoret han 30 mål og slo sju målgivende pasninger på 29 kamper, ifølge Transfermarkt.

Hans nye arbeidsgiver har slitt tungt i Serie A denne sesongen. De ligger på ellevteplass, tapte nylig 0-5 for Atalanta og har 14 poeng opp til Champions League-plass. Krzysztof Piatek er klubbens toppscorer med fire mål på 17 seriekamper.

Første kamp etter vinterpausen er mot Morten Thorsbys Sampdoria. Den spilles på San Siro 6. januar.