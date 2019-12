Skal en engelsk toppligaklubb endre på drakten sin i løpet av en sesong, må dette godkjennes av Premier League.

Unntaket er dersom endringen er for veldedighet. Det skriver nettstedet The Athletic.

Etter at Liverpool vant klubb-VM i Qatar, ble de tildelt et emblem av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) som et bevis på triumfen.

Merseyside-klubben fikk ikke lov til å bruke merket på draktene sine mot Leicester, men anket saken til Premier League.

Nå har de fått tillatelse til å bruke emblemet i én Premier League-kamp: Hjemme mot Wolverhampton førstkommende søndag. Da vil et gullmerke på 8x6 centimeter pryde brystkassen til Liverpool-stjernene.

Søndag fra kl. 17.00: Se Liverpool-Wolverhampton på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Real Madrid har brukt merket på draktene sine i La Liga. Nå er det Liverpool som får bruke det inntil neste klubb-VM er ferdigspilt. Foto: Josep Lago

Det bekrefter den engelske serielederen på sine nettsider.

Dette står i strid med tidligere avgjørelser fra Premier League. Da Manchester United vant klubb-VM i 2008, ble de nektet å bruke symbolet på draktene i ligasammenheng, skriver The Athletic.

I tillegg skal Liverpool spille med beviset på draktene i Champions League.