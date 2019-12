Se åpningsrennet i Tour de Ski lørdag fra kl. 12.30

Therese Johaug (31) har dominert stort så langt denne sesongen. 31-åringen har vunnet samtlige distanserenn med god margin og er den store favoritten før Tour de Ski.

Slik ser ikke Johaug på det.

Verdenscuplederen mener endringene i årets utgave - der det deles ut svært få bonussekunder på distanserennene - taler i hennes disfavør.

– Det er derfor jeg føler at jeg ikke er så stor favoritt som alle skal ha det til. Det er to sprinter der man maksimalt kan ta med seg to minutter. Jeg føler at det er andre som er like store favoritter som meg. Vi har Jessica Diggins, Heidi Weng og Stina Nilsson, ramser Johaug opp.

Det er ikke første gang Johaug demper forventingene til seg selv. Før VM i Seefeld uttalte hun at målet var å ta én medalje. Johaug reiste hjem med tre gull og ett sølv.

Heidi Weng er ikke enig i at det er flere konkurrenter som er like store favoritter som Johaug.

– Therese har vært desidert sterkest i år, og hun må tåle at hun er kjempefavoritt. Vi andre har vært et stykke bak, sier Weng.

I tidligere Tour de Ski-utgaver har det vært en stor fordel å gå først ut på jaktstarter. Da ble det nemlig delt ut henholdsvis 15, 10 og 5 bonussekunder i mål. I 2019/20-utgaven deles det ikke ut bonussekunder på jaktstarter. Sprint er den eneste øvelsen der man får bonussekunder i mål.

Det blir også fellesstart på avslutningsetappen. Det er derfor ikke sikkert at Johaug vinner Tour de Ski om hun kommer først i mål på toppen av monsterbakken.

– Det er kanskje for å gjøre det mer spennnede - at avstandene ikke blir så store. Det blir spennende å se hvordan det slår ut i alpinbakken, sier Johaug, som ikke er fan av Tour-endringen.

– Jeg synes ordningen som har vært gjennom alle årene er den beste: førstemann opp Alpe Cermis er vinner av Tour de Ski. Jeg ser for meg at det blir en stor gruppe av løpere fra start til begynnelsen av bakken, med kriging og stavbrekk. Litt tjo og hei, etter min smak. Så føler jeg også at noe at sjarmen blir borte ved at du med fellesstart kanskje ikke vet om du har vunnet idet du går i mål. Det kan jo bli litt slik at bestemann på siste etappe, opp bakken, ikke er vinner av touren og med det tar vekk litt av æren til Tour det Ski-vinneren. Før så visste du jo «yes, i dag vant jeg Tour de Ski». Denne spesielle følelsen kan bli borte nå. Men jeg skal ikke dømme fellesstart her nord og ned før jeg har gått løpet, sa hun til TV 2 før jul.