Mannen ble pågrepet i 11.30-tiden i Arvika i Sverige torsdag.

– Det er tett dialog mellom politiet i Norge og Sverige, og mannen er begjært overlevert til Norge. Han har i dag vært i et formelt avhør av svensk politi om en slik overlevering, men mannen har motsatt seg dette. Han vil dermed ble fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av svensk rettsbehandling av spørsmålet om overlevering, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har tidligere bekreftet at det er relasjon mellom den avdøde mannen i 70-årene og mannen som er siktet for drapet.

Gikk tur med hunden

Mannen ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund sentrum klokken 19.37 mandag.

Han hadde vært ute og gått tur med hunden og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Han ble funnet med skader og ble behandlet av helsepersonell, men ble erklært død på stedet klokken 20.24. Dagen etter opplyste politiet om at skadene på mannen tydet på at han ble drept.

– I villrede

Marijana Lozic er bistandsadvokat for den avdøde mannens to voksne barn. Hun forteller at drapet kom som et sjokk.

– Det kom totalt uventet, og de er fortsatt i villrede. De skjønner ikke hvorfor det skjedde, og venter på svar, sier Lozic til TV 2 etter pågripelsen.

De to barna håper de nå kan få et svar fra gjerningsmannen som er pågrepet.

– De venter spent på om han kommer til å forklare seg. Senest søndag hadde de en hyggelig familiemiddag, og det var ingen tanker om at noe slikt kom til å skje, sier Lozic.

Bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille representerer den avdødes kone. Hun ønsker ikke å kommentere hendelsen.