Ari Behn tok sitt eget liv første juledag.

Nå opplyser Geir Håkonsund at bisettelsen vil finne sted i Oslo domkirke.

– Bisettelsen til Ari Behn vil bli fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokken 13, og vil forrettes av Oslo-biskopen, sier Håkonsund til TV 2.

Statsministerens kontor opplyser til TV 2 at regjeringen ikke finner det naturlig at Ari Behn begraves på statens bekostning.

– Det finnes åpenbart et regelverk man må følge for å få en begravelse på statens bekostning. Det viktigste for familien er nå at det blir tatt et verdig farvel med Ari. Familien er enormt takknemlig for all støtte og kondolanser, sier Håkonsund.

Har tre døtre

Ari Behn ble født i Aarhus 30. september 1972 og bodde de første årene i Danmark og England. Familien flyttet deretter til Lavangen i Troms, før de slo seg ned i Moss i Østfold da han var seks år gammel.

Ved fødsel fikk han navnet Ari Mikael Bjørshol. Etter foreldrenes skilsmisse tok han mormorens etternavn Behn.

Behn har broren Espen Bjørshol og søsteren Anja Sabrina Bjørshol.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Helsenorge.no

Ari Behn (47) og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen i 2002, etter å ha forlovet seg et knapt halvår tidligere.

Høsten 2012 flyttet han og prinsessen til London, der familien bosatte seg på ubestemt tid. Sommeren 2014 flyttet familien tilbake til Norge og Lommedalen, der barna fortsatte sin skolegang på Steinerskolen.

I 2016 ble det kjent at paret skulle skilles, og skilsmissen var et faktum i 2017. Det var den første kongelige skilsmissen på 200 år i Norge.

Det tidligere ekteparet har de tre døtrene Maud Angelica Behn (16), Leah Isadora Behn (14) og Emma Tallulah Behn (11).

De har hatt delt omsorg for barna.

Suksessfull forfatter

Ari Behn har vært en kulturell personlighet i mange år. Han har skrevet flere bøker, og har hatt utstillinger med egen kunst.

Av utdanning hadde Behn en bachelorgrad i idéhistorie og religionshistorie, og ved siden av å være forfatter og skribent, hadde han blant annet jobbet som truckfører.

Behns debutbok, «Trist som faen. Fortellinger», kom ut i 1999. Den fikk sitt første opplag utsolgt på under en uke. Boken fikk gode kritikker, ifølge Behns egen nettside solgte den over 100.000 eksemplarer.

Torsdag hyllet kulturminister Trine Skei Grande Ari Behn som en viktig kunstner.

– Han har alltid turt å være seg selv fullt og helt, sa Venstre-lederen.