Investorene mener de kan dokumentere at de har tapt penger som følge av det store fallet i aksjekursen til Danske Bank, skriver avisen Berlingske.

Investorene som står bak gruppesøksmålet, kommer blant annet fra USA, Canada, Tyskland, Frankrike og Sverige. De mener at Danske Bank har brutt selskapers opplysningsplikt ved ikke å informere om inntjening gjennom det de kaller kjente, ulovlige og risikable hvitvaskingsaktiviteter.

Det var Berlingske som i 2017 avslørte at store beløp hadde passert gjennom bankens estiske filial uten at prosedyrer for å avsløre hvitvasking ble fulgt.

Ifølge en intern gransking dreide det seg om transaksjoner for nærmere 2.000 milliarder kroner, og en analyse utført av Jyske Bank konkluderte med at opptil 86 prosent av disse transaksjonene kunne være hvitvasking.

