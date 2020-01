For mange betyr bilen noe langt mer enn å komme seg fra A til B. Bil handler om opplevelser, følelser og lidenskap.

Akkurat det vet Olav Medhus alt om. 49-åringen har helt siden 2007 jobbet med salg av sports- og luksusbiler i Norge.

Først var han med å starte Autostrada Sport, og senere Autoxo tilbake i 2015. Her er det ingen hemmelighet at Olav har vært en stor bidragsyter til at luksus- og superbil-salget i Norge har vokst betydelig de siste årene.

Vi snakker salg av biler i millionklassen, fra merker som Lamborghini, Ferrari, Maserati og Porsche – bare for å nevne noen.

Takker for seg

Etter fire som medeier og selger i Autoxo, er det nå klart at Olav ikke blir med videre på ferden.

– Dette er en prosess som har pågått lenge. I praksis solgte jeg meg ut for ett år siden, nå er også arbeidsforholdet avsluttet, forteller Olav til Broom.

– Hvorfor har du valgt å trekke deg fra det vi må kunne kalle drømmebutikken?

– Det handler om et retningsvalg. Nå er beslutningen tatt, og jeg gleder meg stort til nye prosjekter i tiden som kommer, sier Olav, og legger til:

– Det som er så deilig med bilinteressen, er at den er medfødt og noe du ikke blir kvitt. Jeg har en haug med biler fortsatt, og de skal jeg beholde. Så bilinteressen er på ingen måte svekket, selv om jeg nå er ute av Autoxo, bekrefter han.

Å selge superbiler til flere millioner kroner innebærer mer enn selve produktet. Her er Olav Medhus på roadtrip i Europa med mange av de heldige kundene. "Ett liv - mange opplevelser" er noe Autoxo virkelig lever opp til.

Udekket marked

Tiden i Autoxo har utvilsomt vært et eventyr for Olav. Sammen med resten av teamet, har Autoxo og Autoxo Sport, bidratt til å spre bilglede, ikke bare til hundrevis av kunder – men også publikum gjennom åpne arrangementer og god synlighet i sosiale medier.

Ved årsskiftet satt Olav Medhus på 29 prosent av eierandelene i Autoxo, mens Treschow-Fritzøe AS sto for 71 prosent. Tidligere hadde de 50 prosent hver.

Olav mener det har blitt mer akseptert å eie en italiensk superbil i dag, sammenlignet med bare noen år tilbake.

– Dette er biler som er ment for å brukes. Her handler det om å spre entusiasme og glede gjennom gode opplevelser. Det syns jeg vi har lykkes godt med.

– Hvorfor valgte du å satse på akkurat denne bransjen i sin tid?

– For det første har bil alltid vært en stor del av livet mitt. Men mer konkret, startet det med at jeg oppdaget at markedet for sportsbiler i Norge var udekket. Det var egentlig slik alt begynte.

I sommer ble det for første gang i Norge arrangert en egen drive out kun for norske Lamborghini-eiere. Hele 17 biler dukket opp, på kun kort varsel.

Ikke bare glansbilder

De siste årene har ikke Olav bare hatt gleden av å overrekke flere titalls superbiler til norske kunder. En stor del av jobben handler om å skape de helt unike opplevelsene.

Nærmere et eventyr på fire hjul enn dette, er vanskelig å komme...

Derfor har 49-åringen reist Europa rundt, på tur med kunder deres egne sports- og superbiler.

– Jeg har hatt en utrolig spennende og travel jobbkarriere med bil. Sammen med kundene har jeg vært på roadtrip i Europa, ulike billanseringer og ikke minst kjørt en egen racing-serie med Ferrari. Opplevelsene er virkelig mange og jobben har helt klart beriket livet mitt.

– Når det er sagt, er det ikke bare glansbilder og luksus. Dette er en tøff bransje som krever mye jobb og innsats, supplerer Olav.

Hvert år arrangerer Autoxo isbanekjøring på Golsfjellet. Her tester vi i Broom Lamborghini Urus, et beist av en SUV – med 650 hk og 850 Nm. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Nytt prosjekt på gang

– Hva er det viktigste du tar med deg videre fra tiden i Autoxo?

– Det må være at nisjen vi er i, handler mer om opplevelsen enn selve produktet. Det er ikke antall hestekrefter eller toppfart som er viktigst, men totalopplevelsen man får sammen på tur. Slik sett har jeg også vært heldig, fordi jeg har blitt godt kjent med mange av kundene.

Dette er starten på Olavs neste prosjekt.

– Hva gjør du videre nå?

– Det får tiden vise, men som sagt: Bilinteressen blir jeg absolutt ikke kvitt, derfor er jeg allerede i gang med et artig bilprosjekt: Jeg skal bygge Norges råeste Hummer! I tillegg har jeg kjøpt meg et par gamle klassikere, så nå skal jeg bare nyte disse en stund fremover.

I tillegg til et beist av en Hummer H1, har Olav også en Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce og ikke minst en Koenigsegg CCXR, stående i garasjen.

Vi i Broom lover å komme tilbake til Olavs vinterprosjekt, så snart Hummeren står klar.

Olav Medhus er ferdig i Autoxo. Om ikke alt for lenge vet vi hva den tidligere luksusbil-selgeren skal satse på videre.

