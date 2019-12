Russlands strategiske rakettstyrker har satt et nytt våpensystem i operativ beredskap som vil være svært vanskelig for andre lands rakettskjold å uskadeliggjøre.

President Vladimir Putin har tidligere hevdet at våpenet er immunt mot ethvert rakettforsvar, og kalt det for et teknologisk gjennombrudd på linje med utskytingen av Sputnik-satellitten i 1957.

– Det flyr mot målet som en meteoritt, som en ildkule, sa Putin i mars 2018 ifølge Kremls referat fra talen.

Gratulerte Putin

Forsvarsminister Sergej Sjoigu kunngjorde fredag at det interkontinentale hypersoniske missilet Avangard kan bevege seg 27 ganger så raskt som lydens hastighet, melder nyhetsbyrået AP.

– Jeg gratulerer deg med denne viktige hendelsen for militæret og hele nasjonen, sa forsvarsminister Sjoigu til presidenten på en konferanse med andre forsvarstopper.

Avangard er utplassert i Orenburg øst i Russland, nær grensen til Kasakhstan, ifølge sjefen for Russlands strategiske rakettstyrker. Supervåpenet kan bære et kjernefysisk stridshode på opp til 2 megatonn.

Etterretningssjef Morten Haga Lunde har tidligere uttalt at det hypersoniske missilvåpenet må ses som forsøk på motsvar mot vestlig missilforsvar.

Avangard-missilet er ifølge E-sjefen et av flere russiske våpensystemer som omgår den internasjonale rustningskontrollen, og skaper sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Stridshodet omtales ofte som en hypersonisk glidefarkost. Ekstremt høy hastighet på flere kilometer i sekundet, lav bane, og manøvrering under flukten gjør det vanskelig for et missilforsvar å uskadeliggjøre stridshodet, sa etterretningssjefen i sin årlige tale i Oslo Militære Samfund i mars 2019.

Militært herredømme

Russlands militære opprustning i nordområdene rommer ifølge dansk og norsk etterretning i økende grad elementer som også kan brukes til offensive operasjoner.

Nye våpensystemer som tradisjonelt har blitt levert fra bakkebaserte plattformer, kan ifølge Barents Observer bidra til at Russland skaffer seg militært herredømme i Arktis.

Russland har modifisert og utviklet et antall av sine MIG-31 jagerfly med ballistiske missiler, og satt disse i operativ beredskap etter testing under arktiske forhold. Kinzhal-missilene, som ifølge Putin kan fly opp mot 10 ganger lydens hastighet, utplasseres trolig på verdens nordligste kampflybase, på Frans Josefs land, rundt 1000 kilometer fra Nordpolen.