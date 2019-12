1. juledag mistet tre unge jenter faren sin.

Trist som faen! Ingen skjønte noe. Ari, liksom?

Vi tente lys på Slottsplassen og beskrev ham som en kjærlig, raus, åpen og modig mann. Han zom znakket zånn zom dette, og alltid hadde et kompliment på lur.

Hvordan kunne han, av alle, ta livet sitt?

Han har jo vært gift med ei prinsesse, utgitt kritikerroste bøker, solgt kunst for millioner, vært den nye vinen og hatt føling i fjæra sammen med alle kjendisvennene sine.

Men Ari var, i motsetning til mange menn, åpen om at også han hadde mørke perioder og psykiske vansker.

Julen kan bli svært mørk for de som allerede sliter. Ensomheten kan komme krypende, og mørket legger seg som et klamt teppe over både pepperkaker og lysfontener.

Da hjelper det ikke mye å være den nye vinen som «hele» Norge digger. Har du det dritt, så har du det dritt. Selv om du er A-kjendis.

472 menn

1. juledag føyde Ari Behn seg inn i den skremmende selvmordsstatistikken.

I fjor tok 472 menn livet sitt i Norge. Det er en økning på 17 prosent. Totalt valgte over 600 kvinner og menn å avslutte livet sitt i 2018.

Da professor i psykologi Lars Mehlum fredag besøkte TV 2 Nyhetskanalen, fortalte han at menn i større grad enn kvinner har vansker med å sette ord på følelsene sine. At menn synes at det er vanskelig å be om hjelp. Det kan få fatale følger.

Hans oppfordring var klar: Ta kontakt med kompisen din og spør.

– Vi må spørre. Vi må våge å spørre, presiserte han.

Heller ikke Mental Helse får understreket nok hvor viktig det er å vise at man bryr seg.

– Det viktigste er ikke alltid hva man sier, men at man er der for hverandre og viser at man bryr seg, sier daglig leder for Mental Helses nasjonale hjelpetelefon, Aslaug Timland Dale.

Da komiker Else Kåss Furuseth i fjor vant VGs «Årets navn» for sin åpenhet rundt selvmord og mental helse, understreket hun viktigheten av å tørre å være til bry.

– Vi tåler å høre om og se hverandres smerte, vi tåler å være til bry, sa hun, og fortsatte:

– Ikke bare i julen, men 365 dager i året. Ring noen du er glad i.

Har du en kompis som sliter? Vær til bry. Ta opp telefonen. Hør hvordan det går. Din utstrakte hånd kan gjøre all verdens forskjell.