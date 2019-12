– Det var merkelig å se de andre på TV

Lørdag fra kl. 12.00: Se Tour de Ski-åpningen på TV 2 eller Sumo!

Fredag møtte Ingvild Flugstad Østberg media for første gang siden hun for en drøy måned siden gråtkvalt fortalte at hun ikke fikk gå rennene på Beitostølen og i Ruka av helsemessige årsaker.

Østberg gleder seg til å gå sesongens første skirenn.

– Først og fremst er det godt å være tilbake. Det var selvfølgelig en merkelig følelse ikke å gå i Ruka under verdenscupåpningen og se de andre på TV, sier 29-åringen.

– Jeg vet ikke helt hvordan formen er og hvordan rennene kommer til å gå. Men først og fremst er jeg glad for å være her, og ser frem til endelig å starte sesongen.

– Men helsen har først og fremst vært det viktigste, understreker hun.

– Kan du si noe om hvilke grep du har tatt?

– Det er klart at jeg har tatt ned treningsbelastningen. Det har vært mindre reise og ikke noen konkurranser, så det gir seg selv sånn sett. Jeg har hatt god hjelp og et godt samarbeid med helseteamet vårt, og gjort de tingene og grepene som gjør at jeg kan stå her nå, svarer Gjøvik-jenta.

Fikk kritikk

Medieoppmerksomheten hun fikk i etterkant var enorm. Østberg hadde forberedt seg mentalt på at det kom til å bli overskrifter.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne å si så mye som jeg følte var riktig. Og på en måte nok. Samtidig er det noen ting som er personlig og ikke alle har krav på å vite òg. Jeg følte at jeg fikk respekt for det til en viss grad, også vet jeg selvfølgelig at noen mener at jeg skulle sagt mer, medgir Østberg.

Hun spør seg selv om dem som var kritiske selv hadde gått ut med sine personlige helseopplysninger.

– Jeg må prøve å fokusere på all den støtten jeg fikk. For jeg prøvde egentlig det motsatte, å være såpass åpen og ærlig som det var mulig å være for meg. Da er det klart at det ikke er så gøy å få kritikk for det. Men jeg visste at det kanskje kom òg, påpeker 29-åringen.

Innfridde ikke krav i helseattesten

Det var på en pressekonferanse før den nasjonale langrennsåpningen Østberg fortalte om startnekten.

– Det er veldig kjedelig og beklagelig at det er blitt sånn. Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er å stå over skirenn, sa en tydelig preget Østberg den gangen.