Tre fjellklatrere døde i Alpene

TRE OMKOM: Redningsarbeidere jobber ved Gran Sasso-fjellet, hvor tre klatrere døde i løpet av kort tid i to ulike hendelser. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico/Reuters TV/via REUTERS.

To fjellklatrere ble hengende i et tau som var festet til en tredje klatrekamerat etter at de falt og mistet livet i Italia.