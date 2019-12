Se åpningsetappen i Tour de Ski på TV 2 lørdag kl. 12.30

Det bekrefter det finske laget til Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag. Forbundet oppgir ingen grunn til at Pärmäkoski melder forfall.

Den finske statskanalen YLE skriver at Pärmäkoski, som de siste to ukene har ladet opp til Tour de Ski i Pontresina, er syk. Det finske laget vil ikke hente inn en erstatter for Pärmäkoski.

– Hun gikk på ski i morges, men følelsen var ikke god. Det ble bestemt at hun skulle trekke seg. Det var ingen andre alternativer, sier hovedtrener Matti Haavisto til YLE.

– Selvfølgelig er dette en stor skuffelse, for det var sesongens hovedkonkurranse for Pärmäkoski, legger Haavisto til.

Den finske jenta var en av de største utfordrerne til Therese Johaug i Tour de Ski. Hun ble nummer tre i Tour de Ski forrige sesong. Denne sesongen har Pärmäkoski tre topp 5-plasseringer i verdenscupen.

Etter Pärmäkoskis forfall tynnes det ut i rekkene av utfordrere til Johaug. Det er ventet at den svenske trioen Stina Nilsson, Ebba Andersson og Charlotte Kalla vil kjempe om pallplasser i Touren. Blant de øvrige norske løperne er Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen de heteste pallkandidatene.

Slik er programmet for Tour de Ski:

Lørdag 28. desember (1. etappe): 10/15 km fellesstart fri teknikk – Lenzerheide (TV 2)

Søndag 29. desember (2. etappe): Sprint fri teknikk – Lenzerheide (TV 2)

Tirsdag 31. desember (3. etappe): 10/15 km individuell start fri teknikk - Toblach (NRK)

Onsdag 1. januar (4. etappe): 10/15 km jaktstart klassisk – Toblach (NRK)

Fredag 3. januar (5. etappe): 10/15 km fellesstart klassisk – Val di Fiemme (NRK)

Lørdag 4. januar (6. etappe): Sprint klassisk – Val di Fiemme (NRK)

Søndag 5. januar (7. etappe): Fellesstart fri teknikk – Val di Fiemme (NRK)