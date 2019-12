På Facebook og Instagram har Marianne Behn delt et bilde av seg selv og sønnen der de er sammen på en strand.

«Kjære elskede Mikis min. Det var ikke mørket som tok deg, det var lyset som kom deg i møte», skriver hun.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi hilsenen. Geir Håkonsund opplyser at familien ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sa Geir Håkonsund til TV 2 torsdag.

Nyheten om dødsfallet til Ari Behn kom første juledag. I ettertid har kondolansene strømmet inn.

Bare timer etter nyheten ble sluppet var det tent flere lys utenfor slottet. Dagen etter var det enda flere som viste sin støtte ved å tenne lys og legge igjen blomster til ære for kunstneren.