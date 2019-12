2. juledag ble Wei Wei (40) hengt i et fengsel i Fukuoka. Den kinesiske mannen ble i 2003 dømt for ran og for å ha drept en familie på fire.

Japans justisminister Masako Mori sa under en pressekonferanse torsdag at hun skrev under på henrettelsesordren etter en grundig vurdering av saken. Hun understreket at Japan er et rettssamfunn og at henrettelsen er basert på landets lover.

– Det var en ekstremt kaldblodig og grusom sak hvor Wei drepte fire uskyldige medlemmer av en lykkelig familie, sa Mori ifølge nyhetsbyrået AP.

Dumpet likene i havet

Japan har holdt fast på dødsstraff til tross for økende internasjonal kritikk. Amnesty International fordømmer henrettelsen. Organisasjonen uttaler at handlingen demonstrerer Japans «sjokkerende mangel på respekt for retten til å leve».

Wei var dømt for å ha ranet og drept eieren av en klesbutikk i hans hjem i Fukuoka. Også mannens kone og to barn ble drept.

Wei og to medsammensvorne festet deretter lodd på likene og dumpet dem i havet.

De to andre som tok del i forbrytelsen, ble ført for retten i Kina. En av dem ble dømt til døden, mens den andre ble dømt til livstid i fengsel, rapporterer nyhetsbyrået Kyodo ifølge AP.

Får ikke vite datoen

112 innsatte i japanske fengsler er dømt til døden. Henrettelsene skjer i hemmelighet. De dødsdømte får ikke vite når dommen skal gjennomføres før om morgenen den dagen de skal henges.

I fjor ble 15 mennesker henrettet ved henging i Japan. Blant dem var lederen for Aum Shinrikiyo-kulten og 12 tidligere tilhengere som var dømt for et dødelig gassangrep på t-banen i Tokyo.