Det melder VG og tyske Flensborg Avis. Flensburg-Handewitt-spilleren fikk en smell i torsdagens 27-22-seier over Minden.

- Jeg landet på hofta mi i en kamp i går. Jeg har hatt vondt i den en liten stund nå, så jeg må nok inn å ta et bilde for å se hva problemet er, sier Abelvik Rød til VG fredag.

For to dager siden ble det kjent at Bjarte Myrhol måtte melde forfall til mesterskapet. Den norske troppen samles 1. januar.

Norges første kamp i EM går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

