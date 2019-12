Eirin Mikkelsen (43), en norsk kvinne fra Bergen bosatt i Sverige, har vært savnet siden julaften i Landskrona i Skåne.

Den siste observasjonen av Mikkelsen er gjort ved Skeppsbron i Landskrona i Sverige. Kystvakten skal i løpet av fredagen gjennomføre søk i dette området.

Fredag melder politiet at de mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

– Hypotesen er på nåværende tidspunkt kidnapping, men det kan endres underveis i etterforskningen, skriver politiet i en uttalelse.

43-åringen var sammen med en mann før hun forsvant. Hun beskrives som 160 til 165 centimeter høy, med langt mørkt hår.

– Da hun forsvant hadde hun på seg en grå strikkegenser og sorte jeans med hull i det ene benet, opplyser politiet.

Ønsker tips

Politiet jobber med å innhente informasjon i saken, og ønsker å komme i kontakt med vitner.

Dersom man har sett Mikkelsen i løpet av julaften kveld eller etter dette, ber de om at man tar kontakt.

TV 2 publiserer i samråd med Mikkelsens sønn, navn og bilde av 43-åringen.

– Et sjokk

Da nyheten nådde familien kom det som et stort sjokk.

– Det var onkelen min som ringte meg på torsdag og som spurte om jeg hadde fått det med meg. Det hadde jeg ikke, så da videresendte han savnetmelding fra Facebook. Det kom som et stort sjokk, sier halvsøster Ann-Louise Mikkelsen (21) til TV 2.

Mikkelsen skulle egentlig i familiebesøk hos kjæresten, men det avlyste hun straks.

– Jeg begynte i stedet å ringe rundt for å prøve å skaffe meg informasjon. Jeg gikk også inn på Snapchat for å se om søsteren min hadde åpnet de siste meldingene. Hun hadde åpnet og svart på den jeg sendte på dagen på julaften. Jeg hadde også sendt en snap litt etter klokken 2 natt til første dag, men den har hun ikke åpnet, sier Mikkelsen.

JULEAFTEN: Halvsøsteren Ann-Louise Mikkelsen (21) bor i Bergen. Hun snakket sist med søsteren sin på formiddagen på julaften. Foto: Privat

– Verden har stoppet

Til tross for at halvsøster Ann-Louise Mikkelsen har vært i kontakt med både norsk og svensk politi, fikk hun beskjeden om at politiet mistenker at det kan ha skjedd noe kriminelt gjennom pressen.

– Jeg hadde ikke fått beskjed om det før jeg leste det. Jeg satt der og fikk alle mulige scenarioer i hodet. Det er en veldig ekkel tanke, sier hun.

Hun forteller at familien er svært preget av at Eirin er forsvunnet.

– Det er som at verden har stoppet litt, sier hun.

Ingen er så langt er mistenkt eller pågrepet i saken.