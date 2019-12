Forberedelsene til turen som skjer i mai er i sluttfasen.

– Det blir en lang tur, så vi har 40 dager med rasjoner. Det er ingen med mine forutsetninger som har prøvd seg på noe slikt før, sier Tord Are Meisterplass.

Lam etter skiulykke

30-åringen ble lam fra brystet og ned etter at han skadet seg i en skiulykke i mars, 2015.

– Jeg liker å klare alt selv, men denne gangen må jeg nok legge fra meg det, sier Meisterplass som har med seg fire kamerater på turen.

EKSPEDISJONEN: I tillegg til Tord Are og Even Meisterplass deltar Andreas F. Dalen, Rune Kinserdal og Carl Christian S. Semb på turen: Foto: "Grønlandsdraumen".

Han er klar over at det å krysse Grønland på tvers blir spesielt krevende for ham.

– Framdriften blir en utfordring. I tillegg blir kulden vanskelig siden jeg produserer mindre varme enn andre. Jeg er også mer utsatt for infeksjoner og trykksår. På toppen kommer toalettbesøkene, så listen er ganske lang, sier 30-åringen og ler.

Har med lege

Med seg på turen har han både en lege og broren, Even.

– Ideen til en slik tur kom allerede på intensivavdelingen på sykehuset, men det var ført på en hyttetur for halvannet år siden at det ble alvor, forteller Even Meisterplass.

BRØDRE: Tord Are og Even Meisterplass skal krysse Grønland på ski og pulk i mai. Foto: Veri Media.

Tord Are Meisterplass håper ekspedisjonen kan være til inspirasjon for andre.

– Har du lyst, er det bare å sette seg en mål helt på grensen til hva som er realistisk. Deretter er det bare å jobbe mot målet, så går det meste om en vil, sier Tord Are Meisterplass.

Ekspedisjonen kan du følge på

https://www.instagram.com/groenlandsdraumen/

og https://www.gronlandsdraumen.no/