Arsenal-spiller Granit Xhaka kan være på vei til Hertha Berlin. Sveitserens agent sier til sveitsiske Blick at 27-åringen er klar for en overgang til den tyske klubben.

Går overgangen gjennom, blir 27-åringen lagkamerat med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i den tyske hovedstaden. Bundesliga-klubben trenes av Jürgen Klinsmann.

– Vi er enige med Hertha og har lyst til å dra til Berlin, sier Xhakas agent José Noguera til den sveitsiske avisen Blick.

Agenten hevder at Arsenal er informert og at det eneste som gjenstår, er at Hertha og Premier League-klubben blir enige om en overgangssum. Ifølge Blick skal Berlin-klubben være villig til å by omtrent 250 millioner kroner for sveitserens tjenester.

Real Madrid skal ifølge Daily Star tilby Gareth Bale til Manchester United i bytte mot Paul Pogba. Madrid-klubben skal være desperate etter å sikre seg franskmannen, og skal etter ryktene bruke Bale som «lokkemat».

Manchester United er, ifølge Metro, favoritter til å sikre seg Leicesters 23 år gamle midtbanespiller James Maddison for omlag 930 millioner kroner, men en overgang blir trolig ikke før i sommer.

The Times melder at Arsenals nye manager, Mikel Arteta, ønsker å hente Adrian Rabiot fra Juventus. Ifølge avisen ønsker Arteta en låneavtale og vil forsøke å få det igjennom allerede i januar.

Daily Mail melder at Bayer Leverkusen vil blokkere alle muligheter for Arsenal til å sikre seg tyske Kevin Volland.

Manchester City-ving Leroy Sane blir værende i Manchester City ut sesongen, melder Daily Star. Det er forventet at tyskeren vil foretrekke en overgang til Bayern München i sommer, i en avtale verdt opp mot 1 milliard kroner.

Pep Guardiola har ifølge ham selv ikke planer om å benytte seg av overgangsvinduet i januar. Men ifølge britiske Telegraph følger en Manchester City-speider med på Villareals midtstopper Pau Torres og Benfica-forsvarer Ruben Dias, noe som kan tyde på at City ønsker å forsterke i de bakre rekker.

Frank Lampard har informert om at Willian er i samtaler med Chelsea om å forlenge kontrakten hans som går ut til sommeren, melder Daily Mail. Samtidig skal Chelsea være interessert i å hente vingen Julian Draxler og midtbanespilleren Idrissa Gueye fra Paris Saint-Germain.