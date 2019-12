Selv om nyttårsaften er en av årets store festdager, kan man likevel ikke ta for gitt at naboen er like festglad som deg selv.

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven setter klare grenser for hvilke ulemper man kan påføre sine naboer, og man er ikke fritatt fra disse på nyttårsaften. Husordensreglene har i tillegg ofte regler om når det skal være stille om kvelden, selv om disse gjerne tøyes på nyttårskvelden.

– Det er forskjell på hva som er akseptabelt støynivå på nyttårsaften og på en vanlig dag. De fleste markerer overgangen til et nytt år på en eller annen måte, og at naboens gjester blir værende en stund etter midnatt må være innenfor grensene, sier Line Bjerkek, advokat i interesseorganisasjonen Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).

Bjekek understreker samtidig at det er en grense for alt.

– Det er de urimelige ulempene loven forbyr, advarer hun i en pressemelding.

Finnes en grense

– Dersom festen varer til langt ut på morgenkvisten, med musikken på full guffe og ropende gjester på balkongen, skjønner forhåpentligvis de fleste at det er over grensen for hva naboene må akseptere, sier hun.

Dette kan anses som mislighold og gir boligselskapet anledning til å iverksette tiltak mot den som bråker.

– Mange konflikter rundt husbråk skyldes rett og slett ubetenksomhet, så ikke glem at du har naboer rundt deg. Får du klager bør du se om det er noe du kan gjøre. Det er ikke sikkert festen tar skade av at musikken er litt lavere eller at gjestene holder seg innendørs og ikke på balkongen, mener Bjerkek.

Så lenge du befinner deg lovlig langt fra tett trehusbebyggelse, kan du bruke fyrverkeri mellom klokken 18.00-02.00 på nyttårsaften. Følg brannvesenets ti gode råd for oppskyting: https://t.co/0WojmsCS1k — Bergen brannvesen (@brannsjefbergen) December 27, 2019

Lurt å varsle

Selv om det forventes at folk tar seg en fest på årets siste dag, kan det være lurt å varsle naboene om festen, og gi naboen mulighet til å kontakte deg dersom lydnivået blir plagsomt.

– Ta en hyggelig prat med naboen i trappen, legg en lapp i postkassen eller heng opp en lapp i oppgangen der du bor, oppfordrer Bjerkek.

Hun får støtte av Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund.

– Da har gjerne folk en tendens til å se med litt blidere øyne på at det er fest. I tillegg blir gjerne terskelen for dialog lavere, slik at det blir lettere for naboen å si ifra om festen er for mye til sjenanse, sier Pihl.

Ellers oppsummerer han at det viktigste i regelverket er at ingen kommer til unødvendig harme.

– Det litt som Kardemommeloven som sier at man ikke skal plage andre, avslutter Pihl.