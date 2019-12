Om man har tenkt seg på en kjapp handletur til Sverige i romjulen, kan det være fristende å raske med seg litt fyrverkeri. Det skal man imidlertid være forsiktig med, opplyser Tollvesenet.

Man har ikke uten videre lov til å ta med seg fyrverkeri over grensen. For å ta med seg fyrverkeri fra utlandet til Norge, trenger man tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

For å få en slik tillatelse, må man ha et kompetansebevis fra Norsk brannvernforening. Deretter må man sørge for å passere grensen på rød sone.

Tolletaten vil nemlig beslaglegge fyrverkeri som blir oppdaget i grønn sone – selv om man har sørget for å innhente tillatelse og prisen for fyrverkeriet er innenfor toll- og avgiftsfri kvote.

Alt fyrverkeri som importeres til Norge, skal være godkjent av Sintef eller være CE-merket og påført et godkjenningsnummer.

I 2018 ble det importert fyrverkeri til en verdi av 47,4 millioner kroner, ifølge tall fra SSB. Det er en nedgang fra toppåret 2015, da importen kom opp i nesten 60 millioner kroner.