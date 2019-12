Shelby fra Michigan i USA, som kun ønsker å stå frem med fornavn, er fast bruker av nettsamfunnet Reddit.

Hvert år deltar hun i RedditGifts, som er diskusjonsforumets egne versjon av «hemmelig julenisse». På nettsiden laster brukere opp informasjon om seg selv, og basert på den informasjonen blir man paret med en annen, som man skal utveksle julegaver med.

Shelby har gitt gaver 95 ganger tidligere. Dette året ble likevel svært spesielt.

Da hun skulle hente pakken var den på hele 37 kilo, og så stor at den ikke fikk plass i bilen hennes. Avsenderen visste seg i tillegg å være en av verdens rikeste personer, melder CNN.

– Veldig overraskende

Shelby forteller at hun ante ugler i mosen da hun fikk melding om at pakken hadde ankommet postkontoret den 17. desember.

– Jeg fikk beskjed om at den hadde blitt sendt fra Washington, så da sa jeg til mannen min: «Kanskje den er fra Bill Gates!». Da jeg sjekket pakken neste morgenen og så at den veide 37 kilo, tenkte jeg: «Kanskje den faktisk er fra Bill Gates», sier Shelby til CNN.

På postkontoret jublet de ansatte da hun ankom. Også de hadde skjønt at gaven hadde en helt spesiell avsender.

BEKREFTET: Reddit har bekreftet at det var Microsoft-eier Bill Gates som var Shelbys «hemmelig julenisse». Han har deltatt i Reddits juletradisjon siden 2013. Foto: Nati Harnik / AP

– Det er veldokumentert at Bill Gates har deltatt i flere år, men jeg hadde aldri trodd at han skulle bli min hemmelige julenisse. Det er veldig overraskende, sier Shelby.

Pakkedrøss

Pakken, som var pyntet med julelys, inkluderte blant annet et original manuskript av klassikeren «The Great Gatsby» fra 1925. I tillegg fikk hun effekter fra Harry Potter filmene, TV-serien Twin Peaks og leker til katten.

Oppe i pakken lå det også et julekort, signert med «Varmeste hilsener fra Seattle, Bill Gates».

– Wow, jeg er veldig imponert over at dette er din 95 Reddit gave! Du virker som en veldig generøs person, og jeg håper at min gave får deg til å smile denne julen. Jeg har inkludert noen morsomme ting som både kan nytes hjemme og utendørs – i tillegg til et par fantastiske bøker jeg tror du vil like, har billionæren skrevet på kortet.

En talsperson for Reddit har bekreftet til CNN at Bill Gates sendte pakken. Han har deltatt i julegavetradisjonen siden 2013.

JULEGAVER: Shelby fikk en mengde gaver av Bill Gates. Hun har bestemt seg for å spare noen av de. – Jeg håper at jeg kan bruke de til fremtidige utvekslinger, så noen andre også kan få ta del i denne gleden, sier hun.

Rørende gave

Julegaveoverraskelsen kom etter et vanskelig år for Shelby. Hun mistet moren sin uventet i april, bare ti dager før hun skulle gifte seg.

– Det har vært noen skikkelig oppturer og noen skikkelig nedturer dette året, sier Shelby.

Spesielt én gave fra Gates rørte Shelby. Det var donasjonen han ga til American Heart Association (AHA) i morens minne. Familien til Shelby har bedt om donasjoner til organisasjonen etter morens begravelse.

– Jeg ble skikkelig rørt. Det var virkelig omtenksomt. Jeg hadde nevnt at moren min hadde gått bort i informasjonen jeg sendte til RedditGifts, men jeg hadde ikke nevnt AHA, sier hun.

Bill Gates skriver på julekortet at han synes det var veldig trist å høre om moren hennes.

– Jeg vet at ingen gave vil kunne gjøre opp for å ha mistet noen som var så viktig for deg. Jeg håper at du og familien finner deres «nye normalen» denne juleferien, skriver Gates.