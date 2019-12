Loven i Irak sier nemlig at presidenten må nominere den kandidaten som den største blokken i parlamentet utpeker, og at han ikke har lov å avvise kandidaten, skriver Arab News.

Samtidig krever demonstrantene en uavhengig statsminister uten tilknytning til noen partier.

– Villig til å fratre

Flertallsalliansen, som ledes av militslederen Hadi al-Amiri og støttes av Iran, har nominert Basra-guvernør Asaad al-Eidani.

– Fordi jeg ønsker å stoppe blodet og opprettholde freden, og med respekt til Assaad al-Aidani, nekter jeg å nominere ham, sier presidenten i en uttalelse torsdag, ifølge avisen.

– Derfor har jeg sagt ifra til parlamentet at jeg er villig til å fratre presidentposten slik at de, som representanter for folket, kan se hva som er passende.

Flere drept

Adel Abdel Mahdi trakk seg som statsminister i november etter to måneders sammenhengende demonstrasjoner i gatene i Bagdad og i sjiaområdene i sør.

Flere hundre demonstranter er drept siden masseprotestene begynte, de fleste i gatekamper med irakiske sikkerhetsstyrker, andre av væpnede grupper som har stormet protestleirer.