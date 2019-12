Det hele startet da Behns eks-kone, Märtha Louise, fylte 30 år. Dagen skulle feires i Bergen, og festen ble lagt til Galleri Nygaten. Kunstgalleriet er eid av nettopp Osen, og i løpet av kvelden kom han i snakk med Behn.

Første juledag ble det kjent at Ari Behn tok sitt liv. Han ble 47 år gammel.

Osen fikk besøk av Ari Behn flere ganger på fasjonable Måseskjæret i Sandviken i Bergen.

– Her har vi hatt mange hyggelige kvelder sammen, sier Reidar Osen (71).

Det ble starten på vennskapet

– Han var faktisk en av veldig få som fikk egen nøkkel til leiligheten her på Måseskjæret. Da han besøkte Bergen, fikk han selvsagt disponere leiligheten her, forteller Osen, som selv bor på en annen adresse i Bergen.

HILSEN: denne hilsen fra Ari blir stående. Foto: Haakon Laastad

Ari-hilsningen på veggen

Etter et av disse besøkene oppdaget Osen til sin store glede at Behn hadde «lagt igjen» en liten hilsen. På en av veggene i leiligheten med sjøutsikt like utenfor Bergen sentrum står fortsatt Aris hilsen til sin venn Reidar.

– Det var en svært hyggelig overraskelse. Dette skal få stå her til evig tid, sier Osen.

Behns kunst pryder ikke bare veggene i leiligheten hans. Også i Galleri Nygaten er store deler av andre etasje viet til Ari Behns bilder.

– Det er så tilfeldig at jeg nesten ikke tror det selv. Dagen før han døde stod jeg selv i galleriet og hang opp flere av verkene hans. Det er så rart, fordi de har ikke hengt der på flere år. Da jeg dagen etter fikk en telefon fra en venninne, som gråt da hun fortalte meg om hans død, fikk jeg sjokk. Det var helt uvirkelig, forteller Osen.

Hylles for sitt mot

De siste årene opplevde Behn stadig større suksess som kunstner. Hans bortgang har skapt sorg i det norske kunst- og kulturmiljøet.

– En av de store styrkene til Ari Behn har vært at han har vært en uredd kunstner. Han har bydd på seg selv på sin mest såre øyeblikkene i livet, for eksempel sin egen skilsmisse og sin egen angst. Det står det respekt av, sier kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asker.

Forfatter Vidar Kvalshaug kjente Behn i mange år.

– Både han og jeg, kanskje spesielt han, var veldig opptatt av de store kunstnerne. Hvordan de levde, skrev og ryddet plass til kun dette i livet sitt, sier Kvalshaug.

Vil at flere skal oppleve Behns kunst

Ifølge Nettavisen solgte Behn kunst for 5,7 millioner kroner i 2018.

Gallerist Osen mener selv at Behns karriere var i ferd med å skyte fart mot slutten av livet hans.

ÅPENT: Galleriet vil bli gratis. Foto: Haakon Laastad

– Jeg har selv alltid vært glad i kunsten hans. Nå ønsker jeg at flere skal få oppleve den, sier han.

Osen forteller at han nå har bestemt seg for å åpne galleriet sitt, og vie en del av utstillingen til Behns kunst. Det vil imidlertid ikke være mulig å kjøpe kunst på denne utstillingen.

–Dette skal på ingen måte være noe kommersielt stunt. Jeg vil at de som vil skal kunne få oppleve Behns kunst, og tenne lys her i galleriet, om man ønsker det, sier han.