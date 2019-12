Været har holdt seg mildt og tørt gjennom de første juledagene, men nå er det i ferd med å snu.

– Det er et skikkelig værskifte på vei, sier Isak Slettebø, meteorolog i StormGeo.

Fredag vil trolig være den siste fine dagen på en god stund.

– Til helgen kommer uværet. Det blir mye nedbør og kraftig vind i nesten hele landet, sier Slettebø.

Storm i Nord-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut stormvarsel for Ofoten, Vesterålen og Troms.

Det er ventet full storm i utsatte strøk med vindkast opp mot 30 meter i sekundet.

Slettebø forklarer at grunnen til at været nå snur er at et lavtrykk fra Atlanterhavet nærmer seg kysten. Dette skjer samtidig som høytrykket som har ligget over Norge de siste dagene beveger seg sørover.

– Det fører til økende vind i ytre strøk, sier Slettebø.

Varme temperaturer

Det er også ventet en del nedbør de neste dagene.

– Det er ganske kaldt nå så i første omgang blir det en del snø og sludd, sier Slettebø.

Gjennom helgen vil derimot temperaturene stige en god del og det vil bli mildvær og regn.

– Det blir en ganske brå temperaturøkning i hele landet. Det er meldt rundt ti grader både i Nord-Norge og Sør-Norge, sier Slettebø.

Uværet varer en stund

Uværet som kommer til helgen skal ifølge Slettebø ikke forsvinne med det første.

– Det ser ut som dette urolige mildværet kan vare ut den første uken i januar, sier han.

En dag ser derimot ut til å ha bedre meldinger enn de andre.

– Nyttårsaften ser ganske bra ut for Sør-Norge. Det skal ikke være så mye nedbør og temperaturene vil være rundt fem grader, sier Slettebø.

I Nord-Norge ser ikke været like lovende ut, men Slettebø sier at dette fortsatt kan endre seg.