Liverpool rundspilte Leicester: – En oppvisning av dimensjoner

Se Alexander-Arnolds scoring i vinduet øverst!

Avstanden ned til sesongens overraskelseslag er nå 13 poeng. Leicester har i tillegg én kamp mer spilt.

Manchester City er 14 poeng bak med like mange kamper spilt, men de lyseblå spiller mot Wolverhampton fredag kveld.

– Vi skal spille sesongen ut, men det skal skje ekstremt syke ting for at den gjengen der ikke vinner til slutt, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Trent Alexander-Arnold (21) var en av kampens store spillere.

Høyrebacken noterte seg for to målgivende, slo corneren som ledet til 2-0 og toppet det hele ved å dundre inn Liverpools siste mål for kvelden.

– Er han verdens beste i sin posisjon? Han har alt ved spillet sitt, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Vår beste kamp

Selv mener høyrebacken at dette var Liverpools beste kamp i en imponerende første halvdel av sesongen. 52 poeng på 18 kamper er fasiten.

– Vi spilte veldig god fotball. Spesielt med tanke på all reisingen og den intense perioden vi har hatt. Det var antageligvis vår beste kamp denne sesongen, sier Alexander-Arnold til Amazon.

Liverpool vant skuddstatistikken 15-3, og slapp ikke til et eneste skudd på mål. Jürgen Klopp bare gliser etter kampen.

– Jeg setter stor pris på det. Jeg tar det ikke for gitt, for guttene gjør det stort sett hver tredje dag. Leicester var ikke så imponerende som de vanligvis er, men det var kanskje på grunn av oss, sier Liverpools manager til BBC.

– Oppvisning

Liverpool gikk rett i strupen på Leicester i første omgang. Bare ti minutter var gått da Mohamed Salah brente gjestenes tredje store sjanse.

Men Premier League-lederen måtte vente til halvtimen spilt før scoringen kom. Trent Alexander-Arnold svingte et innlegg på bakerste stolpe, Roberto Firmino headet ballen i mål.

Til pause ledet Liverpool skuddstatistikken 8-0. TV 2s eksperter fullroste Jürgen Klopps mannskap.

– Det har vært en oppvisning av dimensjoner av Liverpool, sa fotballkommentator Endre Olav Osnes.

– Jeg er så ekstremt imponert av Liverpool denne omgangen. De kommer fra et annet klima, har sikkert feiret litt og leverer slik, fulgte Erik Thorstvedt opp, og siktet til at Merseyside-klubben nylig har spilt klubb-VM i Qatar.

– Det er kvalitet i alt det gjør: Presset, pasningsspillet, kontringsspillet, istemte Solveig Guldbrandsen.