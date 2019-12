Med seier i femte og siste parti torsdag, står Carlsen med fire poeng og henger godt med i gullkampen. På en dag der verdenseneren til tider var misfornøyd med eget spill, klarte han likevel å få med seg et godt utgangspunkt før VM fortsetter fredag og lørdag.

Etter dagens siste seier mot russiske Aleksandr Sjimanov var Carlsen godt fornøyd med å ha kommet gjennom dagen uten store feilskjær.

– Jeg er veldig fornøyd, det var igjen et litt sånn halvrotete parti, men jeg er kjempefornøyd med resultatet i dag og for første gang på lenge har jeg kommet meg gjennom den første dagen uten noen større uhell, sa Carlsen til NRK etter dagens innsats.

Endelig seier

Carlsen fikk en glimrende åpning på dagen da han enkelt beseiret kasakhstanske Azamat Utegalijev med hvite brikker i det første partiet.

Den norske verdensmesteren brukte kun 26 trekk på å slå spilleren som er en av få i turneringen uten mestertitler. Carlsen vant dermed sin første åpningskamp siden 2014. Den gangen ble det gull.

I det andre partiet fikk Carlsen det langt tøffere med svarte brikker. Mot Hrant Mulkumjan fra Armenia, som han tidligere hadde slått i tre av tre hurtigsjakk-VM, gjorde han et tabbetrekk som gjorde at partiet ble nesten umulig å vinne. Det endte med remis.

Slo tilbake

Det tredje partiet ble en tålmodighetsprøve mot Boris Savtsjenko. Russeren forsvarte seg godt, men gikk for et passivt trekk i sluttspillet som gjorde at Carlsen kunne få tak i den siste bonden. Nordmannen sikret til slutt seieren.

I fjerde parti ble det remis mot Rauf Mamedov fra Aserbajdsjan. Stormesteren i sjakk er regnet som en god spiller og med svarte brikker var Carlsen greit fornøyd med poengdeling.

Mot Sjimanov i det femte partiet hadde Carlsen kontroll fra start og hadde fordel på tid nesten hele partiet. Sjimanov bommet med to trekk og med tidspresset i tillegg, ble det for vanskelig for russeren.

20 år gamle Aryan Tari åpnet sterkt med remis mot fjerderangerte Anton Korobov fra Ukraina, og endte med tre av fem poeng med seier i femte og siste parti.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva i perioden mellom 26. og 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.

