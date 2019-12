Se sammendrag av Manchester United-Newcastle øverst!

Manchester United-Newcastle 4-1

Manchester United vant 4-1 hjemme over Newcastle 2. juledag, og forlenget dermed sin solide juleform på et Old Trafford der siste tap på nettopp Boxing Day kom i 1978.

Kanskje er det også klubbens sterke juletradisjoner som gjør at Ole Gunnar Solskjær velger en fullstendig annerledes tilnærming når han etter kampslutt får spørsmål om hvordan spillergruppen hans skal takle det tette kampprogrammet.

– Det er 48 timer til neste kamp. Vi vil være klare, sier nordmannen, og svarer også «definitivt» på hvorvidt det faktum at han rår over en ung spillergruppe vil være en fordel for hans lag.

– Gjennomsnittsalderen til de ti utespillerne som startet i dag tror jeg var 23. Det betyr at de vil komme til krefter igjen raskt. Vi vil være klare for Burnley, sier Manchester United-manageren i intervju med beIN Sports,

Klopp og Mourinho: – Det er kriminelt

De røde djevlenes neste kamp er nemlig på tøffe Turf Moor, der Sean Dyches Burnley venter allerede lørdag 20.45, og United er langt ifra de eneste som har det tett i julen.

– Ingen av managerne har problemer med å spille på Boxing Day, men å spille både den 26. og den 28. er kriminelt, uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp allerede forut for høytidskampen mot Leicester 2. juledag, og fikk støtte av José Mourinho, som benyttet samme ordlyd.

– Jeg kan ikke se for meg at disse guttene kan spille igjen om 48 timer. Det er kriminelt at de skal spille fotball igjen om 48 timer. Det er imot alle regler for fysikk og biologi, sa Tottenham-sjefen etter 2-1-seieren over Brighton.

Newcastle United-manager Steve Bruce, som tapte 1-4 mot Solskjærs United torsdag, kalte også situasjonen Premier League har satt seg i for «latterlig» etter kampslutt, mens Solskjær altså i stedet snakket opp egen spilletropp og muligheten for god rehabilitering.

Lørdagens oppgjør mot Burnley kan også by på potensiell startplass for Paul Pogba, for første gang i ligaen siden september.

– Han fikk 30 minutter forrige kamp mot Watford og nå fikk han 45. La oss se hvordan han reagerer og se om han kan starte mot Burnley, sa Solskjær torsdag kveld.

Det kan det også bli behov for, ettersom Scott McTominay - Solskjærs kanskje mest betrodde midtbanemann - forlot Old Trafford på krykker etter torsdagens kamp.

Se Burnley-Manchester United lørdag klokken 20.45 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium. Sendestart for PL-lørdagen er 13.00!