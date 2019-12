Første juledag ble det kjent at Ari Behn tok sitt eget liv.

Statsminister Erna Solberg var raskt ute med sin kondolanse til familien. I et intervju med TV 2 er hun klar på at de mange kondolansene viser at Behn har vært viktig for folk.

– Reaksjonene viser at Behn har rørt mange. Behn har bidratt til en lekenhet i det han har gjort. Han har utfordret med med grenser, og han har sjonglert mellom kunstarter. Men for folk har han kanskje vært viktigst i deltakelse gjennom kongefamilien, sier statsministeren til TV 2.

– Viktig for mennene

Solberg mener Behn sto i fronten for mennene i samfunnet.

– Han banet vei for bredere rammer for mennene i samfunnet. Han viste at menn kan være lekene, utfordrende og følsomme, sier Solberg.

Hun roser familien for åpenheten rundt selvmordet.

– At familien er åpne om dette, gjør at det kanskje er lettere for folk å prate om et tema som dette, som er krevende. Det gjør at de som trenger hjelp, vet at det er flere enn dem selv som sliter med tunge tider, og det er hjelpetiltak, sier Solberg.

674 mennesker tok livet sitt i 2018

Av de 674 menneskene som tok livet sitt, var to tredjedeler menn.

– Det er et folkhelseproblem. Psykisk helse er vårt største folkehelseproblem. Selvmord er en ekstremvariant når man sliter med psykisk helse, og det er beklagelig hvor mange menn det er, forteller statsministeren.

Familien takker for støtten

Nyheten om dødsfallet til Behn kom via tidligere manager for Ari Behn, Geir Håkonsund. Dagen etter dødsfallet ønsker familien å vise sin takknemlighet.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, skriver Geir Håkonsund til TV 2 om dødsfallet til Ari Behn.

Familien ber om ro til å bearbeide dødsfallet.

– Det viktigste for de nå, er at de får tid og ro til å sørge i fred. De ber om at folk respekterer at de er i en vanskelig situasjon, sier Håkonsund til TV 2.