Onsdag kveld ble det kjent at forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann Ari Behn (47) er død.

Behns nærmeste familie har fra første øyeblikk valgt å være åpne om at han tok sitt eget liv.

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske møtte Behn for første gang på slutten av 90-tallet.

– Vi møttes helt tilfeldig gjennom venner og jeg tror jeg som alle møtte Ari ble helt overveldet over hvordan han så andre mennesker. Han hadde alltid noe positivt å si om andre og til andre. Han møtte folk med åpenhet, uten filter, masse kjærlighet – det var sånn han møtte verden, sier Giske til TV 2.

Han omtaler Behn som et «unikt menneske».

– Han så folk rundt seg på en måte som var enesteående, sier Giske.

Fadder

De to har vært nære venner i flere år, og fikk blant annet barn sammen på samme dag i 2003. Giske er fadder til Behns eldste datter, Maud Angelica og Behn er fadder for Giskes eldste datter.

– Ari var utrolig raus og generøs. Han møtte folk med hjertet først og var veldig oppmerksom. Ari husket navn og ansikter mange år etterpå uansett om de hadde en viktig posisjon eller ikke, sier Ap-politikeren.

FADDER: Maud Angelica Behn ble døpt i Slottskapellet i 2003. Bildet viser familien og fadderne etter dåpsseremonien, bak fra venstre fadderne Trond Giske, Marianne Ulrichsen, Anja Sabrina Bjørshol, kronprins Haakon og Kåre Conradi. Foran sitter prinsesse Märtha Louise, bestefar kong Harald med Maud Angelica på fanget og Ari Behn. Foto: Falch, Knut

Giske sier bortgangen er dypt tragisk og roser familien for åpenheten.

– Det var utrolig trist og et sjokk å få nyhetene. Tankene går først og fremst til de som har mistet en pappa, en sønn, en bror, en onkel og en nær venn. Det er imponerende midt oppe i en enorm sorg har vist åpenhet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Påminnelse

Ari Behns gode venn mener bortgangen kan være en påminnelse til oss alle inn i det nye året.

– Det er kanskje en påminnelse om at vi aldri vet hva folk sliter med og at det klokt å møte folk med raushet, generøsitet og kjærlighet. Det var slik Ari møtte folk og det kan være en god påminnelse til folk inn i et nytt år, sier Giske.

