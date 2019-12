– Vi er enormt takknemlige

Han fortalte at han hadde slitt med panikkangst og helseproblemer etter skilsmissen.

Kunstneren fortalte også at det ble mye på én gang da skilsmissen kom, men at de var rause med hverandre og at det har gått veldig fint.

– Vi sørger

Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen meddeler på kongehusets nettsider at de er takknemlige for at de fikk lære Behn å kjenne:

«Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.»