Etter kampen understreker spanjolen at han er skuffet over at det ikke ble tre poeng, men tar likevel med seg mye positivt.

37-åringen trekker særlig frem spillernes innstilling.

– Jeg er fornøyd med mange ting jeg så i dag. Ting vi øvde på skjedde faktisk i kampen. Det er en god start, synes jeg, sier Arteta til Amazon.

– Når det kommer til holdning, ønske om å vinne og aggressivitet, var det bedre enn jeg forventet, for å være ærlig. De er ikke vant til å spille i denne rytmen. Men når det kommer til innstilling, var de strålende, fortsetter den ferske manageren.

– Helt håpløst

Artetas lag fikk ingen god start på kampen. Etter 35 minutter tok Bournemouth ledelsen.

Arsenal forsøkte å spille seg ut av egen 16-meter. Unggutten Bukayo Saka slo ballen opp til Pierre-Emerick Aubameyang, fikk den igjen og mistet den.

Få sekunder senere satte Dan Gosling ballen i nettet.

– Arsenal spilte seg i problemer gang på gang under Unai Emery. Nå gjør de det samme under Mikel Arteta, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Arteta ristet på hodet og satte seg slukøret ned på benken. TV 2s fotballekspert er svært kritisk til Arsenals strategi.

– Bournemouth får den scoringen. Den frispillingen har de drevet med i hele år. Det har vært så mange ganger at motstanderen nesten scorer, og nå får de passet sitt påskrevet, sa Solveig Guldbrandsen i TV 2s Premier League-studio.

– Den ene gangen det ikke går, blir du så utrolig straffet. Det er helt håpløst at de fortsetter med det, la hun til.

– Prøvde å spille slik han liker

I andre omgang var det mer fart i gjestene fra London. Drøyt timen var spilt da et Reiss Nelson-skudd endte opp hos Pierre-Emerick Aubameyang på bakerste stolpe. Den målfarlige gaboneren plasserte ballen enkelt i mål.

Flere scoringer ble det ikke på Vitality Stadium.

Arsenals målscorer mener at bortelaget først og fremst ikke var giftige nok foran mål. Aubameyang forklarer at spillerne prøvde å tilpasse seg Artetas stil.

– Alle jobbet hardt, vi var aggressive og prøvde å spille slik han liker. Forhåpentligvis kommer vi til å forbedre oss. Vi vet at de neste kampene er tøffe, men vi er selvsikre, sier 30-åringen til Amazon.

Arsenal har hatt en grusom første halvdel av sesongen. Etter 19 serierunder står «The Gunners» med 24 poeng, og har kun vunnet fem kamper.

PS! Joshua King startet for Bournemouth, men ble byttet ut etter 65 minutter.