Det opplyser politiet i en pressemelding.

– Svensk politi pågrep ham ved 11.30-tiden i Arvika, dette er mannen som er siktet for drapet. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, sier politiinspektør Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt.

Etter drapet gikk politiet ut med en etterlysning av en bil og en mann. Politiet sier til TV 2 at de også har kontroll på bilen som de etterlyste.

Norsk politi har vært i kontakt med svensk politi og påtalemyndighet i forbindelse med lokalisering og pågripelse av mannen.

– Det er nå dialog med svenske myndigheter om hva som skjer videre, men målet er å komme i kontakt med ham og få ham til Norge, sier Sending til TV 2.

– Vi ønsker å han til Norge for å få gjort et avhør av mannen. Om det ikke er mulig, må vi eventuelt ta en tur til Sverige for å avhøre mannen, sier Sending til TV 2.

Politiet har hatt taktisk bistand fra Kripos, brukt tilgjengelige ressurser i Sør-Øst politidistrikt på flere fagområder, og i sluttfasen hatt bistand fra svensk politi.

Mannen som er siktet har en relasjon til den døde.