Expressen melder at Rosenborg henter Dino Islamovic (25) fra Östersund.

Den svenske avisen hevder at angrepsspilleren – ifølge deres kilder – har skrevet under for Rosenborg, og at overgangen kan bli bekreftet innen kort tid.

Islamovic scoret sju mål og slo tre målgivende pasninger på 28 kamper i årets Allsvenskan.

Ifølge Transfermarkt er 25-åringen 189 cm høy. Han har to U21-landskamper for Sverige, og skal være med på A-landslagets januarturné i Doha, ifølge Expressen.

IFK Norrköping skal også ha vært ute etter den høyreiste spissen. Norrköpings Peter Hunt bekreftet for noen uker siden at de hadde kommet til enighet om en overgangssum for drøyt tre millioner norske kroner.

Skulle overgangen bli bekreftet, blir det Mikael Dorsins første kjøp som sportslig leder for Rosenborg. Svensken har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Mandag bekreftet Rosenborg at flere offensive spillere forlater klubben. Yann-Erik de Lanlay får ikke kontrakten forlenget, mens låneavtalene til Bjørn Maars Johnsen og David Akintola ikke blir forlenget.