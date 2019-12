Onsdag kveld ble det kjent at forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann Ari Behn (47) er død.

Behns nærmeste familie har fra første øyeblikk valgt å være åpne om at han tok sitt eget liv.

– Det vil få stor betydning for hele Norge som samfunn at familien er åpne om selvmord, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, til TV 2.

Kan hjelpe andre

Gundersen sier at åpenhet rundt selvmord kan være med på å redde liv. Hun roser derfor den nærmeste familien for at de velger å være åpne om selvmordet.

– Når familien tør å være åpne om selvmord, kan det bli lettere for andre som sliter, sier Gundersen.

Kongefamilien skrev i en pressemelding at de er i sorg etter Behns dødsfall og at han har vært en viktig del av deres familie.

TENT LYS: Flere har lagt ned blomster og tent lys foran Slottet dagen etter at det ble kjent at Ari Behn er død. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Gundersen mener det er positivt at mange nå blir oppmerksomme på problematikken rundt mental helse og selvmord. Det tror hun er med på å gjøre det lettere å snakke om disse vanskelige temaene.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)



Kilde: Helsenorge.no

– Jeg tror det har ekstra stor betydning at mennesker som er offentlige tør å være åpne. Det viser vei for andre, sier Gundersen.

Selvmord skjer i alle familier

Gundersen vet at det kan være utfordrende å snakke om selvmord.

– Mennesker som har det vanskelig vil kanskje oppleve det som lettere å snakke om det når det blir mer åpenhet, sier Gundersen.

Hun tror også det har stor betydning at man tør å være åpen på at selvmord kan skje i alle familier.

– Selvmord skjer i alle samfunnslag. Det kan skje i alle familier, sier Gundersen.

Rådet for psykisk helse jobber for å gjøre det lettere å være åpen om selvmordstanker og psykiske problemer. Gundersen er derfor ikke i tvil om at familiens åpenhet kan hjelpe mange.

– Når familien til Ari Behn står frem og velger å være åpne, tror jeg det kan skape et større rom for å snakke om selvmord, sier Gundersen.

KONDOLERER: Terese Grøm kondolerer til Ari Behns familie. Foto: LEVE

– Stor respekt

Generalsekretær Terese Grøm i LEVE-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord roser også familien for å være åpne om selvmordet.

– Ari Behns nærmeste valgte å være åpne fra start om dødsårsaken. Det står det stor respekt av, skriver Grøm i en pressmelding.

Videre står det at LEVE kondolerer og sender dyp medfølelse til hans nærmeste familie, kongefamilien og alle som sto Ari nær.

Grøm håper at de etterlatte får ro i tiden fremover.

Åpenhet kan redde liv

Tove Gundersen sier at hun har merket at det er blitt mer åpenhet rundt selvmord og psykiske problemer de siste årene.

– Vi har et samfunn som sakte har beveget seg i riktig retning. Det er ikke farlig, men nyttig å snakke om tunge opplevelser, sier Gundersen.

Hun er ikke i tvil om at åpenhet er utrolig viktig for å forebygge selvmord og hjelpe de som har selvmordstanker.

– Vi vet at åpenhet rundt selvmord nytter, det bidrar til kunnskap. Åpenhet kan være livreddende, sier Gundersen.