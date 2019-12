Far og to barn druknet i basseng – årsaken forblir et mysterium

Omtrent klokken 13.30 tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til det britiske turisthotellet Club La Costa World ved Fuengirola på Costa del Sol.

En ni år gammel jente hadde problemer i hotellets basseng, og jentas far forsøkte å redde henne. Da han også fikk problemer hoppet den 16 år gamle sønnen i bassenget. Alle tre omkom.

Spansk politi har identifisert de omkomne som Gabriel Diya (52), hans datter Comfort Diya (9) og hans sønn Praise-Emmanuel Diya (16).

Torsdag bekrefter den midlertidige obduksjonsrapporten at de tre familiemedlemmene døde av drukning.

Dette utelukker klorforgiftning som dødsårsak.

Ingen feil

Også en ansatt ved hotellet hoppet i bassenget tirsdag, i et forsøk på å redde de tre familiemedlemmene. Den ansatte rapporterte at det var «som å svømme i en vill elv».

– Spørsmålet som blir etterforsket er hvorfor jenta, faren og det tredje familiemedlemmet hadde problemer med å komme seg ut av bassenget, sier talsperson for det lokale politiet, Jorge Martín, til New York Times.

Politiets hovedteori var at hotellets basseng hadde et feilaktig pumpeanlegg som forårsaket ulykken.

Etter politiets undersøkelser onsdag, kunne de derimot konkludere med at bassenget oppfyller alle kravene.

Bassenget åpent

Siden bassenget er ganske lite har hotellet uttalt at det ikke var behov for livvakter ved badeområdet. Bassenget er nå åpent for andre gjester

Den spanske avisen La Vanguardia opplyser at jenta badehette ble funnet i bassenget etter ulykken.

– Bassenget hvor den forferdelige tragedien skjedde på julaften, er igjen åpen for bruk. Ledelsen ved hotellet sier politiet har klarert bassenget, sier den lokale journalisten Fernando Torres til BBC.

Det er ikke kjent hvilken videre etterforskning politiet gjør for å finne årsaken til drukningsulykken.

Ber om privatliv

En britisk kvinne, som ifølge Sky News er moren til de to barna, fikk krisehjelp i etterkant av hendelsen. Hun skal ha vært en av flere som varslet om ulykken.

Det er ikke bekreftet at det kun var de fire familiemedlemmene som var på ferie. Familien skulle tilbringe en uke ved feriestedet i Spania.

Ledelsen ved hotellet ber om at familiens privatliv respekteres i lys av tirsdagens hendelse.

– Politiet har gjort en full undersøkelse, og har ikke funnet noen feil ved bassenget eller våre prosedyrer. Derfor prioriterer vi nå støtte og omsorg til de resterende familiemedlemmene, uttaler hotellet.