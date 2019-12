Det er ikke sikkert at førstemann opp monsterbakken vinner Tour de Ski

1. etappe: Det er én innlagt spurt underveis for kvinnene og to for herrene. I begge spurtene får vinneren 15 bonussekunder. Nummer to får 12 sekunder, nummer tre får 10 sekunder. Deretter 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

2. etappe: Topp 30 får bonussekunder. 60, 54, 48, 46, 44, 42, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 10 (13. plass-15. plass), 8 (16. plass-20. plass), 6 (21. plass-25. plass), 4 (26. plass-30. plass)

3. etappe: Ingen bonussekunder

4. etappe: Ingen bonussekunder

5. etappe: Det er én innlagt spurt underveis for kvinnene og to for herrene. I begge spurtene får vinneren 15 bonussekunder. Nummer to får 12 sekunder, nummer tre får 10 sekunder. Deretter 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

6. etappe: Topp 30 får bonussekunder. 60, 54, 48, 46, 44, 42, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 10 (13. plass-15. plass), 8 (16. plass-20. plass), 6 (21. plass-25. plass), 4 (26. plass-30. plass)

7. etappe: Ingen bonussekunder