– Fordi familien har vært åpen og direkte, må vi også svare barna direkte

Så hva bør man si og ikke si? Dyregrov forteller også at det kan være lurt å bruke det han kaller hjelpegreper, for å gjøre det lettere for barna å forstå.

– Man kan for eksempel forklare at alle kan ha dumme tanker som er ille hvis vi gjennomfører dem, som at man kan tenke at man har lyst til å slå noen, men at det er veldig dumt hvis man gjør det. Da kan vi si at vi har «ryddemaskiner» som tar vekk de tankene. Og at de som tar livet sitt har ikke en god nok «ryddemaskin» og ikke får «bremset», forklarer han.

Samtidig bør man ikke pakke inn realiteten i ulne begreper som å ha «gått bort» eller å ha «lagt ut på sin siste reise».

– Så tenker jeg også at det er mange som sier at de er i sorg over Behns død. Men det er de nærmeste som er i sorg. Vi andre kan sympatisere for dem eller kjenne på en sympatisorg, sier han.

– Det handler om at barn ikke skal tenke at alle er i sorg, men at det er noe som knyttes til personlige tap, og at vi snarere føler med, og tenker på, dem det gjelder, legger han til.

Ikke farlig

Det er også lurt å forklare barna hvorfor voksne reagerer som de gjør på en slik nyhet.

– Fortell at det sjokkerer oss som er voksne, og at vi kan bli litt sånn at vi ikke helt skjønner at det har skjedd, sier han og forklarer:

– De har foreldre og besteforeldre selv, og om de hører at foreldrene kan gjøre noe sånt, kan de bli redde. Det er viktig at de forstår at når vi er forskrekket, så er det nettopp det vi er. Vi er ikke redde for at noe slikt skal skje hjemme hos oss selv. Forklar at det er trygt, at mamma og pappa har det fint, men at vi er lei oss for det som har skjedd fordi han betød mye for sine barn og alle andre som var glade i han, sier han.

Hvor mye får barna med seg?

Dyregrov forklarer at barn utvikler mer selvstendige dødsbegreper når de er mellom fire og seks år gamle, og at de da forstår mer av døden. Da går forståelsen stort sett på at man kan dø av sykdom, eller noe ytre, som en ulykke.

– Førskolebarn er vanligvis ikke slik at de har mye tanker rundt selvmord. Men de siste dataene viser at i Norge var det mellom 650 og 700 selvmord på ett år, så mange i Norge har jo opplevd selvmord i familien, sier han.

– Det er mange som erfarer det og mange barn som har hørt om det, og derfor er det en del av virkeligheten som vi må berøre med barna, og ikke bare skyve unna, sier han.

Psykologspesialisten tror det er store forskjeller på hvor bevisste norske foreldre er på å snakke om selvmord med barna sine.

– Men foreldre er mer bevisst på det nå, enn for bare få år siden, konstaterer han og legger til:

– Det er har skjedd en bevissthetsøkning i forhold til barns forståelse av døden, og deres interesse for den. Det gjør at vi møter barn bedre enn før.