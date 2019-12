«Boxing Day-kongen» Kane og ny vakker Alli-scoring reddet Spurs

Se video av Allis scoring i vinduet øverst! Resterende mål nederst. Oppdateres med sammendrag.

Tottenham-Brighton 2-1

José Mourinhos Tottenham trengte tre poeng etter nedturen mot Chelsea i helgen, og en snuoperasjon hjemme mot Brighton på Boxing Day gjorde jobben.

Gjestene gikk til pause med ledelse etter Adam Websters heading, men en scoring fra «Boxing Day-kongen» Harry Kane og et vakkert seiersmål fra Dele Alli snudde alt på Tottenham Hotspur Stadium torsdag.

– Hvis du skal ha folk til å sette inn sånne kunstmål, så er Dele Alli mannen, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i studio etter kampslutt.

Dermed vant Spurs 2-1, deres femte seier på sju forsøk i ligaen under Mourinho, og satte press på de andre topp fire-kandidatene forut for det tøffe juleprogrammet.

Marginal offside da Spurs trodde de ledet

Allerede like før 24 minutter var spilt i 1. omgang trodde imidlertid hjemmefansen at de hadde tatt ledelsen. En langpasning fra Harry Winks til Harry Kane var nok, og spydspissen trillet ballen i mål under en utrusende Mathew Ryan.

– Kane fortsetter som han pleier på Boxing Day, utropte TV 2s kommentator Espen Ween, før reprisene viste at man måtte frem med tegnebrettet i Stockley Park.

Centimeterne viste seg å være i Tottenham-spissens disfavør, som i stedet for å skrive seg inn i scoringsprotokollen i stedet tegnet seg inn på listen over dem som har måttet tåle annullert scoring på grunn av «armhuleoffside» denne sesongen. Snaut halvannet minutt etter det opprinnelige jubelbruset på Tottenham Hotspur Stadium måtte hjemmesupporterne dermed konstatere at det fremdeles stod 0-0 i Nord-London da dommer Graham Scott viste VAR-tegnet og hevet armen i været.

PL-toppscorere på Boxing Day 9: Robbie Fowler

8: Alan Shearer

8: Robbie Keane

8: Harry Kane Kane har kun spilt fem Boxing Day-kamper. * Tall siden Premier Leagues oppstart i 1992/93-sesongen

– Det er blitt et nytt fotballbegrep. Armhuleoffside hadde vi vel ikke før? spurte Erik Thorstvedt humoristisk i TV 2s studio da situasjonen ble gjennomgått i pausen.

Pauseledelse for Brighton

I stedet var det altså gjestene - som for anledningen sparte spillere som toppscorer Neal Maupay og profilene Leandro Trossanrd og Lewis Dunk - som tok ledelsen snaut ti minutter før pause. Et flott frispark fra Pascal Gross fant veien til hodet til Adam Webster. Som på sin forrige bortetur til Nord-London - 2-1-seieren over Arsenal tidligere i måneden - fant forsvarsspilleren veien til nettmaskene og sendte sitt lag i ledelsen 1-0 like før halvtid med en kontant avslutning.