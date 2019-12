Ny hjemmesmell for Chelsea - 19-åring med kjempescoring

19-åringen dro seg innover i banen og limte 1-0 i nettet med venstrefoten fra rundt 16-meterstreken. Det var spisstalentets andre scoring i Premier League-karrieren, og det første siden 22. desember i fjor da han fant veien til nettmaskene borte mot Huddersfield.

– En kjempescoring på Stamford Bridge. Kepa er sjanseløs, uttalte TV 2-kommentator Espen Ween om målet som skulle vise seg å bli det eneste før hvilen i Vest-London.

Ifølge statistikktjenesten Opta er også Obafemi i en alder av 19 år og 173 dager den yngste spilleren til å score et bortemål på Stamford Bridge mot Chelsea siden James Vaughan gjorde det i en alder av 18 år og 303 dager for Everton i mai 2007.

Mer tempo i begge lag etter hvilen

Chelseas skuffende 1. omgang var nesten nødt til å føre til en reaksjon etter hvilen. Frank Lampard tok grep umiddelbart og gikk bort ifra trebackslinjen som fungerte som et skudd borte mot Tottenham i derbytriumfen i helgen, men som ikke gav avkastning i 1. omgang på Stamford Bridge 2. juledag. Mason Mount erstattet Kurt Zouma, og allerede før minuttet var spilt av den andre omgangen var Tammy Abraham nære. Dessverre for hjemmefansen gikk spissens avslutning i nettveggen.

På motsatt side ville Che Adams kopiere spissmakker Obafemi, men en lang tå fra Fikayo Tomori fikk hindret ny Southampton-scoring etter en vakker Redmond-kontring fem minutter ut i 2. omgang. Spillet bølget og intensiteten var en helt annen enn det som ble levert før hvilen av begge lag. Callum Hudson-Odoi forsøkte seg også fra distanse uten resultat, mens Redmond også hadde en stor sjanse alene med Arrizabalaga uten å klare å doble ledelsen.

– Det er en ok redning av Kepa, men avslutningen fra Redmond er ikke det hvasseste vi har sett fra ham, kommenterte Ween om sistnevnte.

Redmond doblet for gjestene

I det 73. minutt skulle imidlertid Redmond-scoringen komme. Stuart Armstrong utfordret på frekt vis og chippet ballen med seg over en Chelsea-forsvarer, før N'Golo Kanté skulle forsøke å avverge faren. Franskmannen klarte dog kun å ekspedere ballen videre til Redmond, som såvidt fikk strukket fram foten og chippet inn 2-0 over en utrusende Kepa.

– Elleville scener i bortesvingen. Dette er en herlig goal av Southampton. Den lille, lille elegante touchen er nok, uttalte kommentator Ween.

Scoringen tok på mange måter luften ut av ballongen hos hjemmelaget, mens Ralph Hasenhüttls gutter kunne spille hjem tre meget viktige poeng på den jevne nedre halvdelen av Premier League-tabellen. Fire seire på de siste seks er nå fasiten, men kun tre poeng skiller fremdeles ned til nedrykksstreken.

PS! For nøyaktig 20 år siden i dag foretok Chelsea - mot nettopp Southampton - et historisk laguttak i engelsk ligafotball. For første gang noensinne stilte et lag med en startellever bestående utelukkende av spillere fra utlandet.

Laget var følgende:

Ed De Goey - Albert Ferrer, Emerson Thome, Franck Leboeuf, Celestine Babayaro - Dan Petrescu, Didier Deschamps, Gustavo Poyet, Roberto Di Matteo, Gabriele Ambrosetti - Tore André Flo.

To engelske innbyttere ble imidlertid benyttet den historiske ettermiddagen på The Dell, nemlig Jon Harley og dagens Chelsea-assistent Jody Morris. Norske Flo scoret begge Chelseas mål i en 2-1-seier.