Greenwood-suser i Manchester Uniteds julemålfest: – En gullklump

– Er den borti armen hans? Akkurat der så det ut som låret. Njaei. Der så det ut som armen igjen. Nå venter noen spennende sekunder, kommenterte Stamsø-Møller mens TV-produksjonen viste forskjellige vinkler av situasjonen.

Dommer Kevin Friend fikk imidlertid aldri noen beskjed på øret om at det var snakk om berøring av hånd, og dermed ble gjestenes ledermål stående. Longstaff, som for 2,5 måned siden scoret seiersmålet hjemme mot nettopp Manchester United i sin Premier League-debut, kunne dermed juble på ny.

Martial slo tilbake for vertene

Scoringen betyr også at de røde djevlene ikke har holdt nullen i noen av sine 14 siste seriekamper. En tilsvarende lang rekke har de aldri hatt i Premier League-æraen. Målet førte også umiddelbart til «You're getting sacked in the morning»-rop i retning Ole Gunnar Solskjær fra bortefansen, men heldigvis for nordmannen slo hans lag tilbake kun drøyt fem minutter senere.

Anthony Martial fikk æren av å avslutte et flott angrep regissert av Luke Shaw og Andreas Pereira, og leverte en presis avslutning nede i det nærmeste hjørnet til Martin Dúbravka. Dermed hadde vertene utlignet med sin første målsjanse i kampen.

– Jeg tror Ole Gunnar var litt frustrert på dette tidspunktet, for dette er jo en kamp de skal ta kontroll over og vinne, sa Erik Thorstvedt da man i pausen viste bilder av en svært behersket nordmann under «jubelscenene» etter scoringen.

Greenwood-suser sørget for 2-1

Ti minutter senere var så kampen snudd helt for hjemmelaget. Fabian Schär slo bort ballen på håpløst vis i eget forsvar, før Mason Greenwood - som igjen hadde fått muligheten fra start - overtok både ballen og ballet. 18-åringen ladet venstrefotkanonen og banket 2-1 i nettet via Federico Fernandez og en tverrligger som trolig fremdeles dirrer opp mot East Stand på Old Trafford.

– Aiaiai, for et mål av Mason Greenwood! Er det noe man ikke skal gjøre, så er det å by den guttungen på målsjanser, for da ligger ballen i nettet bare sekunder etterpå. Han er litt heldig når den går via motspiller, men når den har så mye kraft, har han det meste av æren selv, sa kommentator Stamsø-Møller.

Greenwood hadde dermed scoret sitt tredje Premier League-mål for sesongen og sitt åttende i alle turneringer. Kun Jadon Sanchos tolv for Dortmund er bedre av tenåringer i Europas fem største ligaer.

– Denne gutten har så mange mål i seg. Han har scoret åtte mål denne sesongen, og han har ikke spilt så mye. Det er en gullklump av en spiller, sa altså Erik Thorstvedt i pausen.

– Han har automatisert avslutningsteknikk. Det går så fort, og det er så vanskelig for keeper å vite hva som kommer, fulgte Solveig Gulbrandsen opp.

Sesongens første back-målgivende og 3-1 før pause

«Sacked in the morning»-ropene fra tribunen var igjen erstattet med «You are my Solskjaer, my Ole Solskjaer», og under fem minutter senere ble det igjen nettkjenning for de røde. Aaron Wan-Bissaka slo inn fra høyre, og Marcus Rashford hang i luften og stanget inn 3-1. Dermed fikk Solskjær svar på tiltale fra Wan-Bissaka, ettersom han før kampen etterlyste flere offensive involveringer fra sine backer som forut for torsdagens oppgjør stod med null målpoeng i Premier League.

Gjestenes spillere ville for øvrig ha frispark for en dytt fra McTominay i ansiktet til målscorer Longstaff, men den situasjonen ble aldri gjenstand for VAR-rommet, og dermed var tomålsledelsen et faktum allerede før pause.

Historiebøkene var med det på hjemmelagets side da lagene gikk til pause med 3-1. Hele 284 ligakamper på rad, en rekke som strekker seg tilbake til 1984, har Manchester United unngått tap når de har ledet ved halvtid på Old Trafford. Deres sterke Boxing Day-rekke gav også grunn til å tro på hjemmesuksess. Forrige gang de tapte hjemme på 2. juledag var i 1978.

Ny stor forsvarsfeil og 4-1 rett etter hvilen

Kun fem minutter etter pause scoret hjemmelaget igjen, og nok en gang var det en grusom personlig feil fra gjestene på egen halvdel som sørget for at festkvelden på Old Trafford ble forlenget. Sean Longstaff, som hele sommer var linket til nettopp Manchester United, forsøkte et tilbakespill mot egen keeper, men pasningen var altfor svak. Anthony Martial snappet den opp og chippet lekent 4-1 over en sjanseløst utrusende Dúbravka.

– Newcastle får svi for store feil. Anthony Martial og Manchester United forsyner seg grovt. I England deles julegavene ut 25. desember, og her har Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fått noen dagen derpå, kommenterte Stamsø-Møller.

Nå virket det som om skuldrene virkelig sank hos Manchester United-spillerne, og Martial var nære ved hat-trick da hans langskudd traff stolpen etter drøye timen. Til og med Harry Maguire forsøkte langskuddfoten utover i omgangen, men Dúbravka fikk hindret flere Newcastle-baklengs.

Etter kampslutt var det en skuffet Steve Bruce som måtte svare for sitt eget lags forsvarstabber.

– Jeg vet at det er jul, men vi gir dem gaver på viktige tidspunkter. Vi skjøt oss selv i foten. Vi gjorde for mange feil. Vi gjorde flere feil på 20 minutter enn vi har gjort på tre måneder. Det er skuffende, men det kan skje, sa Newcastle-sjefen.